Erlebniswelt Kahlenberg

Ab 03. März hat die Erlebniswelt Kahlenberg wieder geöffnet!

Wien (OTS) - Die coolste Attraktion am Wiener Kahlenberg beendet die wohlverdiente Winterpause und bietet ab 03. März wieder Fun, Sports & Action für kleine und große Besucherinnen und Besucher.

Der beliebte Waldseilpark bietet bereits seit 2012 als einer der größten in Österreich Kletterspaß auf einer Höhe von bis zu 20m an insgesamt 17 Kletterstationen und 3 unterschiedlichen Levels.

Ganz nebenbei kann die grandiose Aussicht über die Wiener Skyline genossen werden, oder man fliegt auf unseren Flying Fox‐Anlagen durch die Baumwipfel!



Zwei im Park integrierte und kostenlos zu benutzende "Wichtel-Parcours" sind perfekt auf die Bedürfnisse von Kleinkindern bis fünf Jahren abgestimmt. Mit nur 34cm Höhe sind sie den Kletterparcours der Erwachsenen ähnlich, aber vereinfacht.



Der 3D-Bogensportpark bietet auf 4 verschiedenen Parcours rund 100 3D Ziele, welche realen Tieren nachempfunden sind und sich in der Länge, Anzahl der 3D-Tiere und Schwierigkeit unterscheiden und sich perfekt in die Natur integrieren.



Das E-Mountain Bike Center bietet premium E-Bikes & Mountain Bikes zum Verleih für jedes Könner-Level an! Zahlreichen Mountainbike-Strecken beginnen direkt beim E-Bike Center und bieten Erlebnisse auf den wunderschönen Wegstrecken durch den Wienerwald.



Für das leibliche Wohl sorgt die Josefinenhütte, welche zugleich auch Ausgangs- und Endpunkt einer Tour durch den Waldseilgarten darstellt. Mit vielen innovativen Ideen und vor allem mit einer ausgezeichneten Küche ist die Josefinenhütte ein Ort der Gastlichkeit, der Alt und Jung gleichermaßen verwöhnt.



Erlebniswelt Kahlenberg:

Hier findet jeder eine gelungene Mischung aus Abenteuer, Nervenkitzel und Outdoor-Erlebnis!

Öffnungszeiten:

Waldseilpark, 3D-Bogensportpark & E-Mountain Bike Center:

März: Freitag bis Sonntag von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr

April: Donnerstag bis Sonntag von 10:00 Uhr bis 19:00 Uhr



Josefinenhütte :

März: Freitag von 11:00 Uhr bis 19:00 Uhr, Samstag & Sonntag von 10:00 Uhr bis 19:00 Uhr

April: Donnerstag von 11:00 Uhr bis 19:00 Uhr, Freitag bis Sonntag von 10:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Ostern: 31. März – 10. April durchgehend geöffnet



Alle Infos zur Saison 2023 finden sich auf www.erlebniswelt-kahlenberg.at

Erlebniswelt Kahlenberg

Josefsdorf 47, 1190 Wien

www.erlebniswelt-kahlenberg.at

