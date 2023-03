Wissen und Handlungsoptionen zu aktuellen Fragen der Integration: ÖIF-Seminarprogramm für Multiplikator/innen mit 60 neuen Terminen

Mehr als 60 Seminare für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren in Gemeinden, Vereinen und Organisationen, Deutsch-Lehrkräfte, Pädagog/innen und Ehrenamtliche

Wien (OTS) - Fast ein Viertel der Bevölkerung in Österreich hat Migrationshintergrund; für Vertreterinnen und Vertreter zahlreicher Berufsgruppen und ehrenamtlicher Organisationen gehören daher Themen- und Fragestellungen rund um Migration und Integration zum Alltag. Für Gemeinde- und Behördenvertreter/innen, Pädagog/innen und Deutsch-Lehrkräfte, Vereinsvertreter/innen und ehrenamtlich Engagierte bietet der Österreichische Integrationsfonds (ÖIF) im kommenden Sommersemester 60 breit gefächerte Seminare zu aktuellen Themen im Integrationskontext, etwa „Gegen Gewalt an Mädchen“, „Anzeichen für Radikalisierung und Extremismus erkennen, „Anerkennung von im Ausland erworbenen Qualifikationen“ oder auch „Interkulturelle Elternarbeit“.

Themen im Fokus: Maßnahmen gegen Gewalt an Frauen, Selbstbestimmung und Berufsanerkennung



Im Frühling/Sommer 2023 finden Seminare zu Interkultureller Kommunikation, zur Berufsanerkennung, Gewalt an Frauen, Empowerment, Diversität und Selbstbestimmung, und auch den Themenkomplexen Antisemitismus, Extremismus und Radikalisierung statt. Ziel ist es, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei der inhaltlichen Auseinandersetzung mit diesen Themen aus unterschiedlichen Perspektiven zu unterstützen, Grundlagenwissen zu vermitteln, über den aktuellen Wissensstand zu informieren und ihnen auch konkrete Werkzeuge für den Umgang an die Hand zu geben. Bei der Zusammenstellung des Seminar-Programms für das Sommersemester wurde auch das Angebot an Seminaren zum Grundlagenwissen zur Gleichbehandlung und Diskriminierungsprävention und sexueller Orientierung erweitert.

Weiterbildung für Pädagog/innen in Schulen zu Elternarbeit und Integration



Speziell an Pädagog/innen und Praktiker/innen in der Kinder- und Jugendarbeit richtet sich das neu gestaltete Seminar „Migration, Integration, Flucht und Asyl: Zahlen, Daten, Fakten lebendig gemacht“. Im Fokus steht dabei die didaktische Aufbereitung von Integrationsinhalten für den Unterricht. Mittels des Seminars „Interkulturelle Elternarbeit“ wird Wissen zur Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften und Eltern mit Migrationshintergrund vermittelt.

Ausgebaut: Fortbildungsprogramm für Lehrkräfte in Deutschkursen



Zur Unterstützung von Lehrkräften in Deutsch- und vor allem in der steigenden Zahl von Alphabetisierungskursen gibt es auch im Sommersemester 2023 wieder ein umfangreiches Fortbildungsprogramm für genau diese Zielgruppe. In den Seminaren erhalten die Lehrenden anschaulich aufbereitet fachliches Hintergrundwissen zu Lernbesonderheiten und -schwierigkeiten sowie zur besseren Deutschvermittlung wie etwa:

„ Nachhaltige Prüfungsvorbereitung im DaF/DaZ-Unterricht für Erwachsene“

im DaF/DaZ-Unterricht für Erwachsene“ „Materialien der zweitsprachlichen Alphabetisierung “

“ „Zur Grammatikvermittlung für lernungewohnte Teilnehmer/innen im DaZ-Unterricht“

„Aufwachsen mit und ohne Schrift – über die Hintergründe der Lernschwierigkeiten von Menschen aus schriftfernen Gesellschaften“

Expert/innen und Fachleute aus der Praxis



Durchgeführt werden die Seminare von ausgewiesenen Expertinnen und Experten sowie Fachleuten aus der Praxis. Das umfangreiche Angebot setzt sich zum Großteil aus Online-Seminaren zusammen und ermöglicht dadurch eine ortsunabhängige Weiterbildung.

Alle Termine des ÖIF-Seminarangebots sowie die Links zu den Anmeldungen finden Interessierte unter www.integrationsfonds.at/programm. Bei Interesse bietet der ÖIF zudem die Seminare als Weiterbildung auch direkt an Institutionen an.

Weitere Materialien zu Fragen rund um Migration und Integration



Unter www.integrationsfonds.at/mediathek stehen darüber hinaus zahlreiche ÖIF-Forschungsberichte und Publikationen zu relevanten Themenkomplexen und Fragen zur Verfügung.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Integrationsfonds

Mag.(FH) Siegfried Grobmann

Leiter Kommunikation

+43 17 10 12 03 322

siegfried.grobmann @ integrationsfonds.at

https://www.integrationsfonds.at