50 Prozent Rabatt: Vergünstigter Skispaß mit dem NÖ Familienpass

Tesch Hofmeister/LR Danninger: NÖ Familienskitag bietet kostengünstiges Skivergnügen für Familien

St. Pölten (OTS) - Mit dem 2. NÖ Familienskitag in diesem Jahr gibt es am Samstag, 4. März, für Inhaberinnen und Inhaber des NÖ Familienpasses erneut die Möglichkeit, vergünstigt ins Skivergnügen zu starten. „Mit den NÖ Familienskitagen möchten wir es Familien in Niederösterreich ermöglichen, kostengünstigen Skispaß und gemeinsame Familienzeit zu verbringen“, freuen sich Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und Tourismus- und Sport-Landesrat Jochen Danninger über die gelungene Aktion.

Auch beim 2. NÖ Familienskitag wird es sicher nicht langweilig. Insgesamt fünf Skigebiete in Niederösterreich sind am 4. März mit dabei und bieten Besitzerinnen und Besitzern des NÖ Familienpasses kostengünstiges Skivergnügen. Mit dabei sind: Wexl Arena St. Corona am Wechsel, Königsberg in Hollenstein an der Ybbs, Jauerling Maria Laach, Schidorf Kirchbach in Rappottenstein und der Happylift Semmering.

Die reguläre Tageskarte gibt es in den fünf Skigebieten um 50 Prozent ermäßigt. „Jeder, der gerne Zeit mit Kindern verbringen möchte, kann den NÖ Familienpass kostenlos beantragen. Großeltern, Tanten und Onkel, Tageseltern oder Freunde der Familie sind herzlich eingeladen, sich zu informieren und die zahlreichen Angebote, die der NÖ Familienpass bietet, zu nutzen“, betont Teschl-Hofmeister abschließend. Alles rund um den NÖ Familienpass gibt es auf www.familienpass.at.

