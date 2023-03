Hartlauer Fotogalerie öffnet nach Winterpause am 3. März

Erste Ausstellung: „Jung trifft alt. Generationen im Bild“ - präsentiert von Emporia

Steyr (OTS) - Linz (März 2023) – Der Frühlingsbeginn wird in der Hartlauer Fotogalerie am Pöstlingberg ganz im Zeichen der Generationen stehen. Von 3. März bis 1. Mai präsentiert die Galerie zum Start der Saison die Ausstellung „Jung trifft alt. Generationen im Bild“ präsentiert von Emporia - über den Dächern von Linz.

„Es ist mir eine große Freude, dass wir das heurige Ausstellungsjahr mit diesem spannenden Thema beginnen. Wenn man die Fotogalerie betritt, dann erkennt man sofort diese Gegensätze der Generationen, die sich aber gleichzeitig stark anziehen und es freut mich sehr, wenn es vielen Besuchern auch so gehen wird.“

Ausstellungen 2023

Das heurige Jahr wird von 4 tollen Ausstellungen geprägt sein. Kurator Chris. Hinterobermaier hat einmal mehr auf Themenvielfalt und abwechslungsreiche Perspektiven geachtet. Hier die weiteren 3 Ausstellungen der Hartlauer Fotogalerie:

5.5. – 25.6. „POLAROID À LA HARTLAUER Retrospektive eines Formates. Fast quadratisch, stets praktisch!

4.8 – 24.9. „DORF. LAND. STADT. METROPOLE. Vorzüge & Gegensätze“

29.9.-26.11. „DIE HARTLAUER FOTOKLUBMEISTERSCHAFT 2023 - Alle für einen, einer für alle!

Laufende Fotowettbewerbe

Amateur- und Profifotografen sind eingeladen, an den Fotowettbewerben zu den kommenden Ausstellungen teilzunehmen. Die Gewinner-Fotos werden in der Hartlauer-Fotogalerie ausgestellt und so einem großen Publikum in ansprechendem Ambiente präsentiert. Alle Informationen zu den Wettbewerben sind unter fotogalerie.hartlauer.at/Fotowettbewerb/ abrufbar.



Die ÖVF-Patronanz, die 2017 initiiert wurde, besteht weiter. Das eröffnet die Möglichkeit, Punkte für das fotografische Ehrungssystem des ÖVF zu sammeln.

„Mich freut es sehr, wenn heuer wieder viele Besucher die Hartlauer Fotogalerie besichtigen. Seit Eröffnung durften wir mehr als 70.000 Fotoenthusiasten begrüßen und wir hoffen, dass wir diese Zahl heuer wieder kräftig steigern können. Die neuen Ausstellungen sind in jedem Fall einen Ausflug auf den Pöstlingberg wert.“

Info-Box:

Hartlauer Fotogalerie, Am Pöstlingberg 12, 4040 Linz, www.hartlauer-fotogalerie.at



Eintritt:

Pro Person € 3,- I Ermäßigt € 1,50 I Kinder unter 14 J. kostenlos



Eröffnung der Hartlauer Fotogalerie: 10. April 2015

Saisoneröffnung nach der Winterpause: 3. März 2023

Freitag – Sonntag und an Feiertagen von 11.00 – 19.00 Uhr



Weitere Besichtigungstermine auch nach Vereinbarung unter office @ hartlauer-fotogalerie.at.

Doppelt Freude schenken:

Nach dem Motto „doppelt Freude schenken“ können die ausgestellten Bilder (= Nullserie) beim Besuch der HARTLAUER FOTOGALERIE nicht nur bestaunt, sondern auch gespendet werden. Zur Unterstützung bedürftiger Kinder und Erwachsener wird der Spendenbetrag im Namen des Spenders einer karitativen Organisation zugeführt. Während dem Ausstellungswechsel kann das Exponat wahlweise vor Ort abgeholt oder kostenlos an eine Wunschadresse zugestellt werden. Nachfolgende Organisationen werden durch Ihre Spende unterstützt: SOS Kinderdorf Rechberg, Reitzentrum Caritas Isidor, CliniClowns OÖ, OÖ Lebenshilfe.

Eine einzigartige Eventlocation über den Dächern von Linz:

Ob für private Feiern, Workshops, Seminare oder Firmenfeiern – wenn Sie auf der Suche nach einer besonderen Eventlocation sind, ist die Hartlauer Fotogalerie definitiv die richtige Adresse für Sie. Der großzügige Galerieraum bietet Platz für bis zu 200 Personen. Alle Details dazu finden Sie auf der Homepage der Hartlauer Fotogalerie.



Sponsoren der Hartlauer Fotogalerie: Hartlauer, CEWE, Kronen Zeitung, Greco, DPD, Fuji Film, Fotoimporte Kirchmayr, Uniqa und Emporia.



Fotocredit: H_Falkmar Ameringer

Rückfragen & Kontakt:

Robert F. Hartlauer

Telefon: 07252/ 588 11

office @ hartlauer.at



Georg Dornmayr (Presse und Events)

Telefon: 0660/1313763

georg.dornmayr @ hartlauer.at



Hartlauer Handelsges.m.b.H., Stadtplatz 13, 4400 Steyr/OÖ

Hartlauer online:

www.hartlauer.at

www.fotodarling.at

www.hartlauer-fotogalerie.at