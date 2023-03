Floridsdorf: Schubert-Abend und Chinesisches Konzert

Info und Reservierung für 3. März und 4. März: eva.krapf@gmx.at

Wien (OTS) - Der Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte in Floridsdorf“ organisiert 2 festliche Musik-Veranstaltungen im Saal des Floridsdorfer Bezirksmuseums (21., Prager Straße 33, „Mautner Schlössl“): Am Freitag, 3. März, fängt dort um 19.00 Uhr ein Abend mit dem Tenor Jakob Gerbeth und dem Pianisten Manfred Schiebel an, die sich dem Franz Schubert-Zyklus „Die schöne Müllerin“ widmen. Das „Grace-Ensemble“ ist am Samstag, 4. März, beim „Chinesischen Neujahrskonzert“ zu hören. Junge Musiker*innen aus China tragen ab 18.00 Uhr ein vielfältiges Programm (Klassik, traditionelle asiatische Werke, Operette, u.a.) vor und begrüßen den „Wasser-Hasen“. Das Publikum soll jeweils 15 Euro pro Person als „Eintrittsspende“ entrichten. Auskünfte und Karten-Reservierungen: Telefon 271 96 24. Mehr Informationen per E-Mail: eva.krapf@gmx.at.

Über sonstige Kultur-Termine in den Museumsräumen im „Mautner Schlössl“ berichtet der ehrenamtlich tätige Leiter, Ferdinand Lesmeister, unter der Rufnummer 0664/55 66 973. Beantwortung von Anfragen via E-Mail: bm1210@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Freunde der Beethoven-Gedenkstätte:

www.beethoven-gedenkstaette.at

Franz Schubert (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Franz_Schubert

Bezirksmuseum Floridsdorf:

www.bezirksmuseum.at

Kulturelle Angebote im 21. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/floridsdorf/

