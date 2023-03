Raiffeisen NÖ-Wien mit neuem Vorstand und neuer Geschäftsleitung

Neuausrichtung und Generationenwechsel: Claudia Süssenbacher und Roland Mechtler starten in der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien und Raiffeisen-Holding NÖ-Wien.

Wien (OTS) - Der Generationenwechsel bei Raiffeisen NÖ-Wien (RLB NÖ-Wien und Raiffeisen-Holding NÖ-Wien) wurde bereits mit der einstimmigen Bestellung von Michael Höllerer zum neuen Generaldirektor eingeläutet, seit April 2022 leitet Höllerer beide Unternehmen. Der nächste Schritt in Richtung Neuausrichtung des Unternehmens in eine wachstumsorientierte Zukunft erfolgt nun mit dem Start von Claudia Süssenbacher und Roland Mechtler. Mit 1. März 2023 nehmen beide ihre Arbeit im Raiffeisenhaus am Wiener Donaukanal auf. Die Ziele: Kundenzentrierung, Innovation, Resilienz und Wachstum.

Erwin Hameseder, Obmann der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien und Aufsichtsratspräsident der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien, betont: "Die Weiterentwicklung unserer Strategie war aus Eigentümersicht von höchster Priorität. Das aktuelle Jahr mit seinen Herausforderungen wird anspruchsvoll, aber auch spannend werden. Mit den einstimmigen Bestellungen von Claudia Süssenbacher und Roland Mechtler haben der Aufsichtsrat und Vorstand der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien und Aufsichtsrat der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien neben Generaldirektor Michael Höllerer für die optimale Aufstellung des Top-Managements gesorgt, um Raiffeisen NÖ-Wien mit ganzer Kraft in eine erfolgreiche Zukunft zu führen."

Generaldirektor Michael Höllerer: "Absolute Kundenzentrierung steht im Zentrum unseres Handelns. Wir werden etwa mit dem Fokus auf die Förderung von Klein- und Mittelunternehmen sowie konkreten Angeboten für den privaten Mittelstand ebenso Lösungen anbieten wie für die regionale Energieversorgung. Wir sind solide aufgestellt und zuversichtlich in das neue Jahr gestartet."

Claudia Süssenbacher war CCO bei der Erste Group Bank AG & Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG und hat nun innerhalb der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien ein Vorstandsmandat für die Bereiche Risikomanagement, Sanierung, Compliance und Recht.

Die Raiffeisen-Holding NÖ-Wien ist die größte Beteiligungsholding in Österreich, die ebenso wie die Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien die strategischen Weichenstellungen auf Wachstum stellt. In der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien übernimmt Claudia Süssenbacher neben Michael Höllerer die Geschäftsleitung, die nun aus zwei statt drei Geschäftsbereichen besteht. Süssenbacher verantwortet die Bereiche Risikomanagement, Compliance, Recht und Infrastruktur & Sicherheitsmanagement.

Roland Mechtler war Bereichsleiter Group Regulatory Affairs & Data Governance in der Raiffeisen Bank International (RBI) und wechselt nun in den Vorstand der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien. Er wird für die Bereiche Effizienz, Technology, Treasury und Nachhaltigkeit (ESG) verantwortlich zeichnen. Der Vorstand der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien wird komplettiert von Generaldirektor Michael Höllerer, Generaldirektor-Stellvertreter und Kommerzkundenvorstand Reinhard Karl und Martin Hauer, Vorstand Privatkunden & KMU.

