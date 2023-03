Aufgestiegen: Neue Directors bei TPA

Wien (OTS) - Das renommierte österreichische Steuerberatungsunternehmen TPA erweitert seine Führungsriege und hat per Jahresbeginn Phillip Andert, Judith Lidy, Magdalena Pleyer und Peter Steiner zu Directors ernannt.



Phillip Andert (35) studierte an der Wirtschaftsuniversität Wien und legte seinen akademischen Fokus auf Steuern und Rechnungslegung. Der Steuerberater ist seit fünf Jahren für TPA tätig, davor war er bei verschiedenen namhaften Kanzleien beschäftigt. Gewerbetreibende, Start-Ups und Freie Berufe sind die Steckenpferde des Steuer-Allrounders. Phillip Andert ist darüber hinaus Autor zahlreicher Fachartikel und Vortragender.



Judith Lidy (43) ist seit 2018 bei TPA beschäftigt und hat sich auf die laufende Beratung von Immobilienfonds und -gesellschaften sowie Immobilientransaktionen spezialisiert. Zuvor war die Steuerberaterin mehrere Jahre im Bereich der Konzernsteuerberatung internationaler Kunden tätig. Ihr Studium der Betriebswirtschaftslehre absolvierte sie an der WU Wien sowie der Wirtschaftsuniversität Budapest (CEEPUS). Die Mutter zweier Kinder erklomm in kürzester Zeit die Karriere-Leiter bei TPA.



Magdalena Pleyer (35) verstärkt seit 2013 das Team der TPA Steuerberatung. Ihr fachlicher Fokus liegt in der Umsatzsteuer, insbesondere Margensteuer und Compliance. Magdalena Pleyer studierte an der Wirtschaftsuniversität Wien und spezialisierte sich rasch auf Steuern und Rechnungslegung. Bevor sie bei TPA startete, absolvierte die lösungsorientierte Steuerberaterin im Rahmen ihres Studiums verschiedene Auslandsaufenthalte in Calgary (Kanada) und Caracas (Venezuela).



Peter Steiner (38) hat direkt nach seinem erfolgreichen Abschluss des Wirtschaftswissenschaftsstudiums Wirtschaft & Recht 2012 an der WU Wien bei TPA begonnen. Der Steuerberater hat sich während seines Studiums auf das Steuerrecht konzentriert, das er mit einem Auslandssemester in Illinois (USA) abgerundet hat. Als Steuerberater liegt sein Tätigkeitsschwerpunkt in der Beratung bei Transaktionen, Strukturoptimierungen und Compliance-Themen von nationalen und internationalen Kunden, insbesondere im Immobilienbereich.



Ingrid Winkelbauer, Managing Partnerin bei TPA, über die neuesten Karriereschritte: „Wir sind sehr stolz auf die Zusammenarbeit mit vielen exzellenten Kolleginnen und Kollegen bei TPA. Unsere Mitarbeiter:innen sind das Rückgrat des Unternehmens, mit ihnen steht und fällt unser Erfolg. Deshalb sind wir auch besonders glücklich regelmäßig aus dem Kreis unserer Mitarbeiter:innen hoch qualifizierte Führungskräfte im eigenen Unternehmen heranzubilden.“



TPA beschäftigt über 700 Mitarbeiter:innen an vierzehn österreichischen Niederlassungen.



Über TPA: Zahlen und Fakten



TPA ist eines der führenden Steuerberatungsunternehmen in Österreich. Das Angebot umfasst Steuerberatung, Buchhaltung und Unternehmensberatung. 700 Mitarbeiter:innen in vierzehn österreichischen Niederlassungen stehen Ihnen zur Seite. Unsere Standorte finden Sie in Graz, Hermagor, Innsbruck, Klagenfurt, Krems, Langenlois, Lilienfeld, Linz, Schrems, St. Pölten, Telfs, Villach, Wien und Zwettl.



Die TPA Gruppe ist – mit rund 1.700 Mitarbeiter:innen – neben Österreich in elf weiteren Ländern in Mittel- und Südosteuropa tätig: Albanien, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn.

Weitere Informationen finden Sie auf unseren Websites: www.tpa-group.at und www.tpa-group.com

