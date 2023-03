Über:Mut: Wirtschaft verstehen mit dem Podcast der B&C-Gruppe

Neue Podcast-Folge „Das Patent – Schutz für Innovation“ mit Mariana Karepova und Harald Schnidar

www.houskapreis.at https://www.houskapreis.at 1/3

www.explore.university https://www.explore.university 2/3

www.megabildung.at https://www.megabildung.at 3/3

Wien (OTS) - Im Podcast „Über:Mut – wir schaffen Chancen“ der B&C-Gruppe werden Persönlichkeiten präsentiert, die ihre Ideen mutig umsetzen und damit Chancen zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Österreich aufzeigen. Dabei werden aktuell wirtschaftsrelevante Themen, wie etwa die Rolle eines Aufsichtsrates, Innovation, Bildung oder Standortfragen von verschiedenen Seiten beleuchtet. In der siebten Podcast-Folge „Das Patent – Schutz für Innovation“ sprechen Patentamtspräsidentin Mariana Karepova und Start-up-Gründer Harald Schnidar über das Innovationspotenzial in Österreich und was es braucht, um Forschungsleistungen noch besser auf den Markt zu bringen. Alle sieben Folgen des B&C-Podcasts „Über:Mut“ sind auf den gängigen Podcast Plattformen sowie auf der Website www.bcgruppe.at/podcast zu hören.

Wien, 1. März 2023 – Im Podcast der B&C-Gruppe „Über:Mut – wir schaffen Chancen“ erzählen Persönlichkeiten aus den B&C-Kernbereichen Wirtschaft, Forschung und Bildung, wie sie ihre Ideen oder Visionen umsetzen konnten, welche Hürden sie bewältigen mussten, welche Erfolge sie gefeiert haben und warum es sich lohnt, sich für eine bessere Gesellschaft und stärkere Wirtschaft in Österreich einzusetzen. Bildungsförderung, Forschung und Innovation, Österreichs Attraktivität als Unternehmensstandort sowie die Rolle von Aufsichtsratsgremien in börsennotierten Unternehmen sind nur einige der Themen, die die B&C auch einer nicht wirtschaftsaffinen Zielgruppe nahebringen möchte.

7. Episode des B&C-Podcasts Über:Mut: Das Patent – Schutz für Innovation

Die siebte Ausgabe des B&C-Podcasts „Über:Mut – wir schaffen Chancen“ befasst sich mit dem Patent zum Schutz geistigen Eigentums. Österreich ist ein Land der Erfinder. Im European Innovation Scoreboard, dem Innovationsranking der Europäischen Kommission, belegt Österreich bei Patentanmeldungen im Jahr 2022 den 1. Platz in der EU. Gründe dafür sind vor allem ein gut ausgebautes System öffentlicher Förderungen und eine hohe Forschungsquote. Dennoch gibt es Verbesserungspotenzial, um Forschungsleistungen noch schneller auf den Markt zu bringen. Mariana Karepova, Präsidentin des Österreichischen Patentamts, und Harald Schnidar, Gründer und CEO des erfolgreichen Wiener Health-Tech-Start-ups Scarletred, sprechen über das Innovationspotenzial in Österreich, die Bedeutung von Patenten und wie es gelingen kann, Forschungserkenntnisse wirtschaftlich erfolgreich umzusetzen.

Themen aus Wirtschaft, Forschung und Bildung im Podcast der B&C-Gruppe

Sechs weitere Episoden wurden im Rahmen des B&C-Podcasts „Über:Mut – wir schaffen Chancen“ bereits veröffentlicht:

#1 Die Wirtschaftsbildung – für ein selbstbestimmtes Leben

Studien belegen, dass sich Jugendliche auf das Leben nach der Schule nicht ausreichend vorbereitet fühlen, sie fordern mehr Wirtschaftsbildung und Life Skills. Mittelschullehrerin Mitra Kaffash-Bashi ist im Rahmen des Seitenwechsel-Programms für ein Jahr von der Schule in die Privatwirtschaft gewechselt und erzählt, welche Erfahrungen sie dabei gemacht hat. Andreas Treichl von der Erste Stiftung spricht über sein Engagement in der Finanzbildung.

#2 Der Aufsichtsrat – Aufsicht üben und Rat geben

Was ist ein Aufsichtsrat? Welche Anforderungen stellen sich an einen Aufsichtsrat bzw. eine Aufsichtsrätin? Wie ist es um die Diversität in diesem Gremium in Österreich bestellt? Die beiden Top-Expertinnen Brigitte Ederer, Aufsichtsrätin in großen Unternehmen, und Susanne Kalss, führende Unternehmensrechtsexpertin, geben in dieser Podcastfolge Einblicke in die Theorie und erzählen aus der Praxis.



#3 Der Houskapreis – von der Idee auf den Markt

Welchen Stellenwert haben Wissenschaft und Forschung in unserer Gesellschaft und für unsere Wirtschaft? Warum ist Österreich so wissenschaftsskeptisch? Darüber sprechen die zwei österreichischen Top-Wissenschafterinnen Reingard Grabherr, Professorin an der BOKU Wien, und Gunda Köllensperger, Professorin an der Universität Wien. Beide wurden mit dem Houskapreis ausgezeichnet und geben Einblicke in ihren Forschungsalltag.



#4 Die Bildungsförderung - gleiche Chancen für alle

Private Initiativen spielen eine wichtige Rolle bei der Bildungsförderung von Kindern und Jugendlichen aus belasteten sozialen Umfeldern, um ihnen einen erfolgreichen Bildungsweg zu ermöglichen. Günther Lutschinger vom Fundraising Verband Austria und Norbert Zimmermann von der Berndorf Privatstiftung sprechen über ihr Engagement und auch persönliche emotionale Momente.



#5 Die Unternehmenszentrale – Österreich als Drehscheibe

Was macht den Standort Österreich für multinationale Konzerne attraktiv? Wo gibt es im internationalen Vergleich Aufholbedarf? Und welchen Stellenwert haben Firmenzentralen in Zeiten des hybriden Arbeitens eigentlich noch? Das sind nur einige Fragen, über die Phillip C. Nell, Professor an der WU Wien, und Birgit Rechberger-Krammer, Präsidentin von Henkel Österreich, mit Isabella Richtar diskutieren.

#6 Die Arbeit – im stetigen Wandel

Wozu arbeiten wir eigentlich noch? Diese Frage stellen sich immer mehr junge Menschen. Die Einstellung zur Berufswelt hat sich über die vergangenen Generationen stark verändert. In dieser Folge von Über:Mut prallen mit AMAG-Betriebsrat Maximilian Angermeier und Unternehmer Ali Mahlodji die zwei Welten der Old und New Economy aufeinander. Dennoch verbindet sie einiges.

Für die Umsetzung des Podcasts arbeitet die B&C mit einem Profi-Team zusammen: Durch die Gespräche führt die bekannte Moderatorin Isabella Richtar. Für die Entwicklung und Produktion des Podcasts zeichnen sich Stefan Lassnig von Missing Link und Georg Gfrerer von Audio Funnel verantwortlich. Verfügbar ist „Über:Mut – wir schaffen Chancen“, der Podcast der B&C-Gruppe, auf der Website www.bc-gruppe.at/podcast und auf allen gängigen Audio- und Podcast-Streaming-Kanälen.



Über die B&C-Gruppe

Die B&C Privatstiftung (www.bcprivatstiftung.at) ist eine unabhängige Stiftung, die seit ihrer Gründung im Dezember 2000 das Ziel der Förderung des österreichischen Unternehmertums und des Wirtschaftsstandortes Österreich verfolgt. Über ihre Holdinggesellschaften, der B&C-Gruppe, nimmt die B&C die Aufgaben einer stabilen Kernaktionärin in österreichischen Industrieunternehmen wahr. Sie übt ihre Aktionärsrechte im Interesse des jeweiligen Unternehmens aus und gibt den Unternehmen damit langfristige Planungssicherheit und eine stabile Eigentümerstruktur. Die B&C-Gruppe hält derzeit 52,25 % an der Lenzing AG, 54,2 % an der Semperit AG Holding und 52,7 % an der AMAG Austria Metall AG. Zusätzlich investiert die B&C-Gruppe in Technologie-Wachstumsunternehmen und hält in diesem Segment aktuell Beteiligungen an den Unternehmen TTTech, Frequentis, Flightkeys, contextflow, TriLite, Kinexon, Citrine, klarx , Kreatize und Awake Mobility sowie an einem österreichischen Start-up-Fonds. Die B&C Privatstiftung fördert den Wirtschafts- und Unternehmensstandort Österreich durch zahlreiche Projekte und Initiativen, die zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Österreich beitragen. Dazu zählen u. a. der Houskapreis ( www.houskapreis.at ), Stiftungsprofessuren, der Wiener Unternehmensrechtstag, die Initiative für Innovations- und Standortforschung eXplore! ( www.explore.university ) und die MEGA Bildungsstiftung ( www.megabildung.at ).

Rückfragen & Kontakt:

Pressekontakt B&C-Gruppe:

Christiane Fuchs-Robetin, PR-Managerin T: +43 50101 314, E: c.fuchs-robetin @ bcholding.at