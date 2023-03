VCC Umfrage 2023: Sicherheit im Wiener Nachtleben

Ab 1.3. startet die Online-Umfrage der Vienna Club Commission zum Thema Sicherheit im Wiener Nachtleben

Wien (OTS) - Wie können wir in Wien sicher feiern? Welche Situationen sind für uns nicht mehr tragbar, wenn wir in Wien ausgehen? Was brauchen wir, um uns im Wiener Nachtleben sicher zu fühlen?

Clubs und Veranstaltungen sind für viele Menschen essenzielle Orte des sozialen Austausches. Die Vienna Club Commission möchte mittels der Online-Umfrage SICHERHEIT IM WIENER NACHTLEBEN (Teilnahme hier möglich) herausfinden, wie sicher sich die Menschen im Wiener Nachtleben fühlen und wo Verbesserungsmöglichkeiten verortet werden können. Egal, ob man selbst nur hin und wieder ausgeht, regelmäßig Veranstaltungen besucht oder in diesem Bereich arbeitet.

VCC Podiumsgespräch: Feiern? Safe. Aber wie?

Wo steht das Wiener Nachtleben, was tut sich international und wie kann die VCC dazu beitragen, ein sichereres Ausgehen für alle zu ermöglichen? Sicherheitsstrategien und Begriffe wie Awareness, Safer Space und Harm Reduction nehmen an Bedeutung in der Auseinandersetzung mit diskriminierenden, belästigenden oder übergriffigen Situationen im Club- und Veranstaltungskontext zu.



Die VCC veranstaltet dazu ein Podiumsgespräch und diskutiert diese Frage mit Vertreter*innen von: ARENA WIEN, Biber Magazin, Club Commission Berlin/Awareness Akademie Berlin, Security Service, hausgemacht, sisters+/HYPERREALITY.



Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist hier möglich: https://podio.com/webforms/28042677/2207994

Datum: 06.03.2023, 18:30 - 21:30 Uhr

Ort: Fluc

Praterstern 5, 1020 Wien, Österreich

Url: https://www.viennaclubcommission.at/alles/vcc-podiumsgesprach-feiern-safe-aber-wie

Rückfragen & Kontakt:

Ricarda Steigmeier

Vienna Club Commission

+43 670 65 84 099

ricarda @ viennaclubcommission.at

www.viennaclubcommission.at