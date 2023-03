AK-Diskussion am 6. März: „Digitalisierung und Arbeit in Österreich“

Es diskutieren: AK Direktorin Silvia Hruška-Frank, Staatssekretär für Digitalisierung Florian Tursky und Hilda Tellioğlu, Assoziierte Professorin an der TU Wien.

Wien (OTS) - Wir befinden uns inmitten eines tiefgreifenden Veränderungsprozesses. Digitalisierung verändert, wie wir unser Leben organisieren, wie wir kommunizieren und arbeiten. Abseits von technologischen Umbrüchen ergeben sich daraus auch soziale Fragen.

Denn technologischer Wandel ist nicht neutral. Bestehende Machtverhältnisse und Interessen beeinflussen, unter welchen Bedingungen Technologien entwickelt und eingesetzt werden.

Wie geht es den Arbeitnehmer:innen mit der zunehmenden Digitalisierung in Anbetracht multipler gesellschaftlicher Krisen?

Welche Chancen tun sich mit Digitalisierung auf und wie können diese genutzt werden?

Welche Maßnahmen setzen Regierung und Sozialpartnerschaft, um sich den Digi-Sorgen der Beschäftigten anzunehmen?

Anlässlich von 5 Jahren AK Zukunftsprogramm und der Veröffentlichung einer IFES-Studie zum Thema „Digitalisierung in Österreich“ sollen unterschiedliche Blickwinkel zum Thema beleuchtet werden.

Diskutant:innen :

Silvia Hruška-Frank - Direktorin der AK Wien und der Bundesarbeitskammer

Florian Tursky - Staatssekretär für Digitalisierung, Informationstechnologie und Telekommunikation, Bundesministerium für Finanzen

Hilda Tellioğlu – Assoziierte Professorin an der TU Wien

Montag, 06. März, 2023, Beginn 17 Uhr

AK Bürogebäude, Vortragssaal, 6.Stock

1040 Wien, Plößlgasse 2

Sie können die Paneldiskussion auch via Livestream unter https://veranstaltung.akwien.at/de/paneldigitalisierung mitverfolgen. Fragen richten Sie bitte via E-Mail an sinisa.puktalovic @ akwien.at.

Wir würden uns auch sehr freuen, eine:n Vertreter:in Ihrer Redaktion bei der Diskussion begrüßen zu dürfen.





Rückfragen & Kontakt:

Siniša Puktalović

AK Wien - Kommunikation Team Content Center

1040, Prinz Eugen Straße 20-22

F: +43 1 501 65 143810



sinisa.puktalovic @ akwien.at

wien.arbeiterkammer.at