3G-Netz in Österreich wird abgeschaltet: Senioren mit Tastenhandys sind verunsichert

Der österreichische Seniorenhandy-Hersteller emporia empfiehlt den Umstieg auf ein 4G-Tastenhandy oder ein einfach bedienbares Smartphone.

Linz (OTS) - In den vergangenen Tagen wurden A1-Kunden in Oberösterreich schriftlich informiert, dass das 3G-/UMTS-Netz in Österreich schrittweise abgeschaltet und durch 4G und 5G ersetzt wird. Diese Ankündigung hat bei vielen, vornehmlich älteren Menschen, die ein Tastenhandy nutzen, zu großer Verunsicherung geführt. Bei der Service-Hotline des österreichischen Seniorenhandy-Herstellers emporia aus Linz laufen seitdem die Telefone heiß.

„Wir klären die Kundinnen und Kunden auf, was zu tun ist und welche Möglichkeiten sie jetzt haben“, sagt Eveline Pupeter, Eigentümerin von emporia.

Zuerst ist zu klären, ob man überhaupt betroffen ist von diesem Technik-Wechsel. Mit welchem Mobilfunkstandard man telefoniert, sieht man am Bildschirm des Handys. Wenn dort 3G steht, braucht sowohl eine neue SIM-Karte als auch ein neues Handy.

emporia hat eine breite Palette an Tastenhandys mit der modernen 4G-Technik im Programm, die vor allem eine bessere Sprachqualität ermöglicht (VoLTE).

Wer überlegt, die Gelegenheit zu nutzen und vom Tastenhandy auf ein Smartphone umzusteigen, dem empfiehlt emporia ein einfach bedienbares, seniorengerechtes Smartphone, mit dem man dann auch im Internet surfen, WhatsApp nutzen oder schöne Fotos fürs Familienalbum machen kann.

Informationen und Beratung gibt es bei der kostenlosen emporia-Service-Hotline 0800/2020 72 oder im Internet unter www.emporiamobile.com

Walter Deil

Unternehmenssprecher emporia Telecom

deil @ emporia.at

+43 670 7010 322