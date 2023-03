Karoline Herfurth wird Markenbotschafterin von Weleda (FOTO)

Arlesheim (OTS) - Zum ersten Mal in der über 100-jährigen Unternehmensgeschichte arbeitet Weleda mit einer Markenbotschafterin zusammen: Ab April 2023 ist Karoline Herfurth in Deutschland, Österreich und der Schweiz als Kampagnengesicht der "Straffenden Gesichtspflege Granatapfel & Maca-Peptide" zu sehen. Ein wertschätzender Umgang mit dem Älterwerden steht dabei im Mittelpunkt der Kampagne, die in enger Zusammenarbeit mit der Schauspielerin konzipiert wurde.

Für den Launch der "Straffenden Gesichtspflege Granatapfel & Maca-Peptide" kooperiert Weleda erstmalig mit einem prominenten Testimonial. In Karoline Herfurth hat die Arzneimittel- und Naturkosmetikherstellerin eine Markenbotschafterin gefunden, die natürliche Ausstrahlung und Wertebewusstsein vereint. Die 38-jährige, die ihr Abitur an einer Waldorf-Schule machte, blickt auf eine langjährige Verbundenheit zu der Marke zurück: "Weleda wurde mir buchstäblich in die Wiege gelegt - ob es die Heilsalben oder Duschen waren - ich bin wirklich groß geworden mit den Produkten von Weleda."

Hinterfragen von Optimierungswahn

Karoline Herfurth zählt zu den größten Schauspieltalenten Deutschlands und zeigt als Regisseurin von Filmen wie "Wunderschön" Haltung, indem sie gesellschaftliche Rollenbilder und Schönheitsideale hinterfragt und aufbricht.

Als Gesicht der neuen Kampagne war es der Preisträgerin des Ernst-Lubitsch-Preises 2023 wichtig, keine überholten Messages von Optimierungswahn und Schönheitsdruck zu reproduzieren. Es gehe in der Kampagne um eine Botschaft, die sie gut finde: Es wird eine Frau gezeigt, die eine liebevolle Beziehung zu sich selbst hat und durch die Erfahrung mit sich weiß, was sie für ihr persönliches Wohlbefinden braucht. Sie hat Spaß und ist umgeben von den Menschen, die sie liebt. Aus dieser Kraft heraus wählt sie die Dinge für sich, die ihr guttun, erklärt die gebürtige Berlinerin.

Auf Beautyretuschen* der Fotos und Videoclips wurde in der von der Agentur Serviceplan Health & Life GmbH produzierten Kampagne vollständig verzichtet.

"Die Zusammenarbeit mit Weleda war von Anfang an von einem sehr lebendigen, offenen und respektvollen Dialog geprägt." - Karoline Herfurth

Relaunch der "Straffenden Gesichtspflege"

Seit vielen Jahren schon nutzt Weleda die antioxidativen und regenerativen Eigenschaften des Granatapfels in der Gesichts- und Körperpflege. In der "Straffenden Gesichtspflege" wird der bewährte Inhaltsstoff Granatapfel nun erstmals mit Peptiden aus der Maca-Wurzel kombiniert, die für eine natürlich strahlende Haut sorgen.

Neben den biologischen Veränderungen findet mit zunehmendem Alter ein ganz besonderer innerer Veränderungsprozess statt: Zur körperlichen Reife gesellt sich eine emotionale Reife, die uns innere Gelassenheit und eine charismatische Ausstrahlung schenkt. In dieser Lebensphase lässt die "Straffende Gesichtspflege" von Weleda der Haut genau die Aufmerksamkeit zukommen, die sie braucht. Und die Wertschätzung, die sie verdient.

*Lediglich Farbanpassungen - das sog. Grading - der einzelnen Szenen wurden vorgenommen, um einen einheitlichen, harmonischen Film zu bekommen. Grading ist ein technischer Prozess, um die Helligkeit, Sättigung und den Kontrast des Rohmaterials anzugleichen.

Die Weleda AG Arlesheim ist eine Aktiengesellschaft nach schweizerischem Recht mit Hauptsitz in Arlesheim bei Basel (Schweiz) und einer Niederlassung in Schwäbisch Gmünd (Deutschland). Daneben besteht die internationale Weleda Gruppe aus weltweit 24 Gesellschaften und beschäftigt heute rund 2.500 Mitarbeitende. Insgesamt ist Weleda in rund 50 Ländern vertreten. Weleda ist heute die weltweit führende Herstellerin von zertifizierter Bio- und Naturkosmetik und Arzneimitteln für die anthroposophische Therapierichtung.

Informationen zur Weleda Gruppe finden Sie auf www.weleda.de/ch/at

Rückfragen & Kontakt:

Tassja Dâmaso

Global Communications

Dychweg 14

4144 Arlesheim

Schweiz

E-Mail: tdamaso @ weleda.ch



Patricia Pécourt

Head of Global Relations

Dychweg 14

4144 Arlesheim

Schweiz

E-Mail: ppecourt @ weleda.ch