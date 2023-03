20 Jahre „Pink Ribbon“: Krebshilfe dankt für 9,330.612 Euro.

Die Österreichische Krebshilfe dankt der „Pink Ribbon Familie“ für 20 Jahre gelebte Solidarität und für die so sehr benötigten Spenden.

Wien (OTS) - Dank der durch die Österreichische Krebshilfe und Estée Lauder Companies 2002 ins Leben gerufenen Pink Ribbon Aktion, war es möglich, in den letzten 20 Jahren rd. 90.000 Mal Brustkrebspatientinnen konkret zu helfen und in 1.500 Fällen auch dringend notwendige finanzielle Unterstützung zu leisten. „Die Pink Ribbon Aktion hat maßgeblich dazu beigetragen, das Bewusstsein für die Wichtigkeit der Mammografie zu erhöhen, Brustkrebs aus einem Tabu zu holen und Frauen, die durch die Erkrankung in Not geraten sind, rasch und konkret zu helfen“, so Doris Kiefhaber, Krebshilfe-GF & Projektleiterin „Pink Ribbon“.

„Im Namen der Österreichischen Krebshilfe danke ich allen, die besonders in schwierigen Zeiten die Pink Ribbon Aktion unterstützen. Diese Hilfsbereitschaft und Solidarität ist gleichermaßen beeindruckend und berührend,“ so Krebshilfe-Präsident Univ.-Prof. Dr. Paul Sevelda.

„Wir sind wir sehr stolz und dankbar, mit der Österreichischen Krebshilfe und den Pink Ribbon Partnern seit mittlerweile 21 Jahren eine starke, aktive Gemeinschaft zu bilden. Für alles bisher Erreichte möchte ich meinen tiefen Dank aussprechen und freue mich auf den weiteren gemeinsamen Weg,“ so Mag. Siegfried Maurer, Geschäftsführer der Estée Lauder Companies.

SPENDENERGEBNIS 2002 – 2022:

Die Pink Ribbon Partner und UnterstützerInnen sammelten von 2002 bis 2022 Euro 9,330.612 für die Österreichische Krebshilfe. Die ordnungsgemäße und zweckgewidmete Verwendung wird jedes Jahr durch die Rechnungsprüfung und Spendengütesiegelprüfung bestätigt.

Spendenverwendung für die Aufklärung und Information

Von 2002- 2022 wurden hunderttausende Krebshilfe-Broschüren „Krebsvorsorge für Frauen“, „Brustkrebs“ und „Metastasierter Brustkrebs“ an Frauen und ÄrztInnen österreichweit versandt und verteilt. Im Oktober – dem internationalen Brustkrebsmonat – fanden jedes Jahr zahlreiche Veranstaltungen zum Thema Brustkrebsvorsorge und -früherkennung statt. Die Plattform www.pinkribbon.at wird regelmäßig aktualisiert und dient als Information & Anlaufstelle für alle Fragen rund um Brustkrebs. Für den genannten Informationsauftrag wurden in den 20 Jahren € 2,501.470 aufgewendet. Diese Summe wurde zweckgewidmet von den Pink Ribbon Partnern zur Verfügung gestellt und ebenso zweckgewidmet von der Krebshilfe eingesetzt.

Spendenverwendung für die Brustkrebsforschung

€ 48.068 wurden für die Brustkrebsforschung gespendet und von der Krebshilfe ebenso verwendet.

Spendenverwendung für Soforthilfe

Aus dem Verkauf limitierter Pink Ribbon Produkte und durch Pink Ribbon Events erhielt die Krebshilfe € 6,781.074. Diese ebenfalls zweckgewidmeten Spenden wurden für die direkte Hilfe & Unterstützung von BrustkrebspatientInnen in ganz Österreich verwendet.

SPENDENERGEBNIS „PINK RIBBON 2022“.

Im Jubiläumsjahr 2022 erhielt die Österreichische Krebshilfe Spenden aus der Pink Ribbon Aktion in Höhe von € 785.958. Die Österreichische Krebshilfe dankt allen offiziellen Pink Ribbon Partnern 2022 und allen Unterstützer:innen in ganz Österreich für das großartige Engagement - gerade in schwierigen Zeiten zählt jeder Euro.

Danke den offiziellen Pink Ribbon Partnern 2022:

ÖSTERREICHISCHES PARLAMENT * ESTÉE LAUDER COMPANIES * ÖSTERREICHISCHES BRUSTKREBS-FRÜHERKENNUNGSPROGRAMM (BKFP) * ARBEITSGEMEINSCHAFT GYNÄKOLOGISCHE ONKOLOGIE (AGO) * ÄRZTEKAMMER FÜR WIEN * AUSTRIAN BREAST & COLORECTAL CANCER STUDY GROUP (ABCSG) * BÄCKER BURGENLAND * BIPA * BUNDESFACHGRUPPE RADIOLOGIE * BÜRO HIRZBERGER * CASINOS AUSTRIA * DELOITTE * DIE STOFFSCHWESTER * ERSTE BANK VIENNA NIGHT RUN * FRUTURA * GABARAGE UPCYCLING DESIGN * GILEAD * GLANZLICHTER * GORILLAS * HOFER * HOLOGIC * HAIRDREAMS * HANRO & HUBER & SKINY * J.STAFFL ARBEITSSCHUTZ * LILLY * MEDIAFLY * MSD * NEUNER’S * NOVARTIS * NISSAN * OBERTAUERN & KRINGSALM * ÖSTERREICHISCHE APOTHEKERKAMMER * OESTERREICHISCHE NATIONALBANK * ÖSTERREICHISCHE RÖNTGENGESELLSCHAFT * PFIZER * PHH RECHTSANWÄLTE * RAPID * SABINE HAUSWIRTH * SCHMUCKSTARS * SEEFESTSPIELE MÖRBISCH * SOLETTI * THE EDER COLLECTION * THE RITZ-CARLTON, VIENNA * WEINGUT LEO HILLINGER * WIR FRAUEN & CIRCUS PIKARD * UNICREDIT BANK AUSTRIA

Danke den offiziellen Pink Ribbon Medienpartnern:

LOOK! MAGAZIN WIEN & DIE BUNDESLÄNDERINNEN • ECHO MEDIENHAUS • GESUND&FIT • GESUND&LEBEN • KURIER • MEDMEDIA VERLAG • MEDAHEAD • KREBS:HILFE! • SEITENBLICKE MAGAZIN • SEITENBLICKE • MADONNA24 • WECHSELWEISE • W24

Danke den Kooperationspartnern:

EUROPA DONNA • SELPERS • FB-GRUPPE „BRUSTKREBS“ • FB-GRUPPE „BRUSTKREBS ÖSTERREICH“ • FB-GRUPPE „METASTASIERTER BRUSTKREBS ÖSTERREICH“ • FB-GRUPPE „META MÄDELS“ • CLAUDIAS CANCER CHALLENGE • THINK PINK • VIENNA PINK DRAGONS

KONGRESS IM ÖSTERREICHISCHEN PARLAMENT

Die Pink Ribbon Aktion 2023 startet mit einem Brustkrebs- und Unterleibskrebskongress am 8.3.2023, zu dem Doris Bures, die langjährige Pink Ribbon Botschafterin und Zweite Präsidentin des Nationalrats gemeinsam mit der Österreichischen Krebshilfe 200 PatientInnen in das Österreichische Parlament einlädt.

Rückfragen & Kontakt:

Doris Kiefhaber

GF Österreichische Krebshilfe, Projektleitung „Pink Ribbon Österreich“

Tel. +43 676 502 43 72

e-mail: kiefhaber @ krebshilfe.net