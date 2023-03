Almdudler launcht Mate & Guarana Zuckerfrei

Länger dudeln, jetzt auch ohne Zucker

Wien (OTS) - Das österreichische Familienunternehmen Almdudler hält eine erfrischende Produktneuheit für alle Fans von Energy- und Functionaldrinks bereit: Almdudler Mate & Guarana Zuckerfrei wird ab sofort für die Extradosis natürliche Energie sorgen – und dabei ganz auf Zucker verzichten. „Der Muntermacher Almdudler Mate & Guarana erfreut sich bei unseren Konsumenten großer Beliebtheit. Daher führen wir jetzt auch die zuckerfreie Variante ein und reagieren damit auf die Wünsche unserer Kunden“ , erklärt Gerhard Schilling, Geschäftsführer von Almdudler. Der Koffeingehalt einer Dose Almdudler Mate & Guarana Zuckerfrei entspricht etwa dem von eineinhalb Tassen Espresso und kommt dabei ganz ohne Zucker aus. Extralanges Dudeln ist also garantiert, wenn man an intensiven Bürotagen oder nach durchtanzten Partynächten eine Erfrischung braucht aber auf Zucker verzichten will. In der modernen und zu 100% recyclebaren 0,33l Sleek Dose ist Almdudler Mate & Guarana Zuckerfrei ab sofort im österreichischen Lebensmittelhandel, im C&C und im Almdudler Webshop erhältlich.

Das ist drin‘ in Almdudler Mate & Guarana Zuckerfrei

„Almdudler ist ein echtes, österreichisches Original und als solches ist es uns ein Herzensanliegen österreichische Tradition zu pflegen und Altbewährtes aufrechtzuerhalten, ohne dabei den Blick vor Neuem zu verschließen. Darum interpretieren wir Almdudler immer wieder neu, weswegen Almdudler Mate & Guarana Zuckerfrei für uns die logische Ergänzung unseres Produktsortiments ist“ , freut sich auch Almdudler Marketingleiter Claus Hofmann-Credner über das neue Mitglied in der Almdudler Familie. Das Almdudler Energiebündel überzeugt mit seinem einzigartig erfrischenden Geschmack aus natürlichen Alpenkräutern und 32mg natürlichem Koffein pro 100ml in Kombination mit dem belebenden Extrakt der Guarana-Beere und Mate-Teeblättern, verzichtet aber komplett auf Zucker. Almdudler Mate & Guarana Zuckerfrei ist zu 100% vegan und wird CO2-neutral in Österreich produziert.

