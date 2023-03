Mangelberuf „Zahnärztliche Assistenz“

Neue Aus- und Weiterbildung zur Prophylaxeassistenz

Langfristig kann man gutes Personal nur halten, wenn man ihnen durch eine gute Ausbildung auch mehr Verantwortung übertragen kann. Wir hoffen, so zu einer Verbesserung der Situation speziell im niedergelassenen Bereich beitragen zu können. DDr. Wolfgang Manschiebel, ärztlicher Leiter der Zahnklinik der Sigmund Freud PrivatUniversität

Wien (OTS) - Fachgerecht ausgebildete Zahnärztliche Assistenz (ZASS) ist in Österreich nach wie vor ein Mangelberuf, wie viele Zahnärztinnen und Zahnärzte aus ihrer eigenen Praxis berichten können. Die Zahnklinik der Sigmund Freud PrivatUniversität in Wien bietet jetzt den kompletten 4-semestrigen Lehrgang, der die gesamten für den Abschluss nötigen 600 Lehreinheiten umfasst. Die Ausbildung erfolgt berufsbegleitend, das heißt der praktische Teil wird in den zahnärztlichen Praxen absolviert, während der theoretische Part an der Zahnklinik vermittelt wird. Damit gibt es endlich für Nichtakademiker eine Ausbildung auf Universitätsniveau und zugleich eine motivierende Aufwertung des Mangelberufes für alle schon im Beruf stehenden Assistentinnen und Assistenten. Die Lehrgangsleitung übernimmt DDr. Wolfgang Manschiebel, ärztlicher Leiter der Zahnklinik der Sigmund Freud PrivatUniversität. In Hinblick auf die zunehmende Nachfrage auch seitens der Praxisinhaber bietet die SFU darüber hinaus auch die Weiterbildung zur Prophylaxeassistenz (PASS). Aus Sicht der ausgebildeten Zahnärztlichen Assistenz ist die nach zwei Jahren facheinschlägiger Berufserfahrung mögliche Qualifikation zur Prophylaxeassistenz eine wichtige Aufwertung der individuellen Fachkompetenzen. Lehrgangsleiter ist Prof. DDr. Hady Haririan, zugleich derzeit einziger Lehrstuhlinhaber für Parodontologie in Österreich. DDr. Wolfgang Manschiebel meint dazu: „Langfristig kann man gutes Personal nur halten, wenn man ihnen durch eine gute Ausbildung auch mehr Verantwortung übertragen kann. Wir hoffen, so zu einer Verbesserung der Situation speziell im niedergelassenen Bereich beitragen zu können.“ Geplant sind jährlich zwei ZASS-Lehrgänge und ein PASS-Lehrgang.

Rückfragen & Kontakt:

zahnklinik @ sfu.at

+43 1 7201966