Huawei bringt drei Lösungen auf den Markt, um F5.5G zu nutzen und Fortschritte auf dem Weg zu 10 Gbps Everywhere zu erzielen

Barcelona, Spanien, 1. März 2023 (ots/PRNewswire) - Während des MWC 2023 stellte Huawei drei Lösungen vor – Huawei FTTR OptiXstar F30, das branchenweit erste kommerzielle 50G PON sowie Huawei OptiX Alps-WDM. Es sind Lösungen für die Bereiche rein optisches Heimnetzwerk, Ultrabreitbandzugang und rein optisches Metronetzwerk. Diese Lösungen helfen den Betreibern nicht nur beim Aufbau von grünen, volloptischen E2E-Netzen, um die Entwicklung aller Dienste in hoher Qualität zu unterstützen, sondern unterstützen auch die reibungslose Entwicklung zu F5.5G-Netzen und Fortschritte für 10 Gbps Everywhere.

Im Bereich der rein optischen Heimnetzwerke ist Huawei FTTR OptiXstar F30 das erste rein optische FTTR-Netzwerkprodukt der Branche, das auf der C-WAN-Architektur läuft und sechs wichtige Verbesserungen bietet: - Ästhetik: Vier Farben und drei Installationsmodi ermöglichen eine perfekte Anpassung an das Design eines modernen Hauses. - Geschwindigkeit: Hardware-Beschleunigung und Algorithmus-Optimierung sorgen für eine Verbindung mit 2.000 MBit/s im gesamten Haus. - Abdeckung: Intelligente Multi-Beam-Antennen verbessern die Abdeckung um etwa 30 %. - Roaming: Der innovative SRCN-Algorithmus (Seamless Roaming Coordinated Network) von Huawei ermöglicht unmerkliches Roaming im gesamten Haus. - Gleichzeitigkeit: Die Zusammenarbeit mehrerer Geräte minimiert WLAN-Interferenzen und ermöglicht die gleichzeitige Verbindung von bis zu 128 Geräten. - Service: Premium 5A[1] -Servicefunktionen aus einer Hand ermöglichen es Betreibern, erstklassige Installations-, Wartungs- und Betriebsdienste anzubieten. Huawei FTTR OptiXstar F30 ermöglicht den Nutzern ein digitales Leben und hilft den Betreibern, ihre Wettbewerbsfähigkeit im Breitbandbereich zu verbessern. Es hat einen Billionen-Dollar-Markt eröffnet.

Im Bereich des Ultra-Breitband-Zugangs ist Huawei 50G PON die branchenweit erste kommerzielle Lösung, die folgende Funktionen implementiert: - Es bietet symmetrisches 50G PON mit hoher Dichte, um die steigenden Bandbreitenanforderungen in zukünftigen Szenarien von Campus, industriellen Verbindungen, Unternehmen und des Heimbereichs zu erfüllen. - Es verwendet einen innovativen konischen Verstärker und eine Übergitter-Reflexionsstruktur, um das optische Leistungsbudget um rund 25 % zu erhöhen und ODN-Betrieb zu ermöglichen - Es integriert GPON, 10G PON und 50G PON in einem Anschluss, was Serviceupgrades auf Anfrage und minimierte Investitionskosten für Betreiber ermöglicht.

Als PON-Technologie der nächsten Generation definiert von ITU-T unterstützt 50G PON wirksam die Bereitstellung von 10 Gbps Everywhere. Die innovative 50G-PON-Lösung von Huawei bietet Betreibern einen TCO-effektiven-Entwicklungspfad zur Aufrüstung ihrer Netzwerke auf 10G.

Im Bereich der rein optischen Metronetze bietet die OptiX Alps-WDM-Lösung von Huawei vier Merkmale: - Agil: Diese Fähigkeit erweitert OXC auf den Netzwerkrand und ermöglicht eine optische One-Hop-Verbindung und flexibles Grooming im gesamten Netzwerk, wodurch die Netzwerkkonnektivitätsleistung verbessert und die Servicebereitstellungszeit von Monaten auf Minuten verkürzt wird. - Langfristig: Das metroorientierte innovative 100G-kohärente Modul hilft bei der Verlagerung von 100G-OTN auf CO, wodurch die Bandbreite um das Zehnfache erhöht und die Kosten erheblich gesenkt werden. - Pooling: Durch den Einsatz der WSS-Technologie (Wavelength Selective Switch) zur Integration von neun herkömmlichen Subracks in ein Modul ermöglicht diese Architektur die gemeinsame Nutzung von 96 Wellenlängen durch neun Zugangsringe, was die Wellenlängeneffizienz erheblich verbessert und den Platzbedarf im Geräteraum reduziert. - Vereinfacht: Bei dieser Funktion werden die Wellenlängen mit digitalen optischen Etiketten versehen und eine zentralisierte Verwaltungs- und Steuereinheit verwendet, um eine automatische Planung, Konstruktion und Wartung zu erreichen und so die Betriebskosten zu senken.

Die OptiX Alps-WDM-Lösung von Huawei mit diesen vier Merkmalen bildet eine vereinfachte Architektur und bietet das ultimative Erlebnis. Die Lösungen tragen zur Neudefinition grüner volloptischer Netze bei und erfüllen die Anforderungen der Betreiber für die Entwicklung von B2C-, B2H- und B2B-Diensten. Sie werden die Service-Entwicklung im kommenden Jahrzehnt unterstützen.

Richard Jin, Präsident der Optical Business Product Line von Huawei, sagte: „Von F5G bis F5.5G planen wir die Zukunft nicht nur, wir erschaffen sie. Heutzutage erfreuen sich Gigabit-Verbindungen weltweit immer größerer Beliebtheit. Mit Blick auf das Jahr 2025 werden die vielfältigen Netzanforderungen eine flächendeckende 10-Gigabit-Konnektivität erfordern. Alle Branchen müssen zusammenarbeiten, um F5.5G zu nutzen und den Weg zu 10 Gbps Everywhere einzuschlagen. Huawei wird sich mit globalen Betreibern zusammenschließen, um das Netzwerkupgrade und die Anwendung neuer Technologien zu beschleunigen und Betreibern dabei zu helfen, ihre Geschäftsgrenzen kontinuierlich zu erweitern und Chancen mit ultimativem Benutzererlebnis zu nutzen, um die Zukunft anzuführen."

Der MWC 2023 findet vom 27. Februar bis 2. März in Barcelona, Spanien, statt. Huawei wird seine Produkte und Lösungen am Stand 1H50 in der Halle 1 der Fira Gran Via vorstellen. Gemeinsam mit globalen Betreibern, Branchenexperten und Meinungsführern werden wir uns mit Themen wie 5G-Geschäftserfolg, 5,5G-Chancen, grüner Entwicklung, digitaler Transformation und unserer Vision befassen, den Geschäftsplan GUIDE zu nutzen, um auf dem Erfolg von 5G für noch größeren Wohlstand von 5,5 G aufzubauen. Weitere Informationen finden Sie auf: https://carrier.huawei.com/cn/events/mwc2023

[1] 5A: Präzise Planung, agile Installation, All-in-Akzeptanz, aktive Sicherung und aufmerksame Pflege

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2011026/Image1.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-bringt-drei-losungen-auf-den-markt-um-f5-5g-zu-nutzen-und-fortschritte-auf-dem-weg-zu-10-gbps-everywhere-zu-erzielen-301758893.html

Rückfragen & Kontakt:

Peng Qiuyu,

pengqiuyu1 @ huawei.com