AirAsia und Plusgrade kündigen Partnerschaft an, um Reisenden Gebote für Upgrades und zusätzliche Sitzfläche zu ermöglichen

Montreal (ots/PRNewswire) - Plusgrade, der führende Anbieter von Zusatzeinnahmenlösungen für die globale Reisebranche, ist stolz darauf, seine Partnerschaft mit AirAsia, Asiens führender Billigfluggesellschaft, bekannt zu geben. Diese umfassende Partnerschaft wird es AirAsia-Kunden bald ermöglichen, für Upgrades zu bieten und die Sitzplätze neben sich für zusätzlichen Platz und Komfort zu reservieren. Der Deal wurde heute in Singapur beim Aviation Festival Asia, der größten Luftfahrt-Tech-Veranstaltung in Asien, vorgestellt.

Mit der Lockerung der noch vorhandenen Reisebeschränkungen im asiatisch-pazifischen Raum Anfang 2023 ist die Erholung der Reisebranche in vollem Gange. Zusatzleistungen, die Kunden begeistern und den Umsatz steigern werden, werden ein wesentliches Instrument für Flug-, Hotel- und Bahnunternehmen sein, wenn das Reisen wieder auf das Niveau von vor der Pandemie zurückkehrt oder es sogar übertrifft. Die Reisenden von heute suchen nach optimierten Reiseerlebnissen mit Schwerpunkt auf Komfort und innovativen Dienstleistungen, um ihre Reisen zu verbessern.

Für die Verbraucher können Zusatzleistungen wie Upgrades oder die Möglichkeit, freie Plätze neben sich auf dem Flug zu reservieren, das Reisen angenehmer machen, indem sie ihnen Platz zum Ausstrecken und Entspannen geben oder ihnen die Möglichkeit geben, Premium-Produkte und -Dienstleistungen zu nutzen, die sonst vielleicht unerreichbar wären.

„Wir sind begeistert, mit AirAsia zusammenzuarbeiten, um sie dabei zu unterstützen, bedeutende Nebeneinnahmen durch unglaubliche Reiseerlebnisse zu erzielen", so Plusgrade CEO, Ken Harris. "Wir freuen uns darauf, AirAsia bei der weiteren Innovation und Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen für ihre Kunden zu unterstützen und unsere Präsenz in der florierenden APAC-Region auszubauen.

Karen Chan, Group Chief Commercial Officer bei AirAsia, fügte hinzu: „Durch diese Zusammenarbeit können wir mehr Passagieren die Möglichkeit bieten, unsere Premium-Produkte und -Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, wie zum Beispiel unsere preisgekrönten Premium-Flachbetten oder warme Sitze mit zusätzlicher Beinfreiheit. Wir sind zuversichtlich, dass unsere Gäste diese innovative und nahtlose Möglichkeit lieben werden, ihr Reiseerlebnis zu verbessern".

Informationen zu AirAsia

AirAsia ist die beste Billigfluggesellschaft der Welt und fliegt mehr als 130 Ziele in der Region und darüber hinaus an. Die Fluglinie wurde im Juni 2001 gegründet und hat fast bereits eine Milliarde Passagiere geflogen. Mit der Wiederaufnahme des weltweiten Reiseverkehrs hat AirAsia nach und nach viele ihrer beliebten Flugstrecken wieder aufgenommen und gleichzeitig neue Routen eröffnet. Die Vision und Mission von AirAsia war es schon immer, den Unterversorgten zu dienen. Während seiner zweijährigen Dienstzeit hat die Fluggesellschaft Menschen und Orte miteinander vernetzt und wurde mit ihrem mittlerweile berühmten Slogan „Now Everyone Can Fly" weitgehend für die Demokratisierung erschwinglicher Flugreisen in der Region anerkannt.

Informationen zu Plusgrade

Plusgrade treibt die globale Reisebranche mit seinem Portfolio an führenden Zusatzeinnahmelösungen voran. Mehr als 200 Fluggesellschaften, Hotel- und Gaststättenbetriebe, Kreuzfahrtunternehmen, Bahngesellschaften und Finanzdienstleister vertrauen auf Plusgrade, wenn es darum geht, durch außergewöhnliche Kundenerlebnisse neue, sinnvolle Einnahmequellen zu erschließen. Als führender Anbieter von Zusatzleistungen hat Plusgrade über seine Plattform neue Einnahmequellen in Milliardenhöhe für seine Partner geschaffen und gleichzeitig Millionen von Passagieren und Gästen ein besseres Reiseerlebnis geboten. Plusgrade wurde mit Hauptsitz in Montreal im Jahr 2009 gegründet und unterhält Niederlassungen auf der ganzen Welt.

