Gemeinsame Sache für ein einzigartiges Personalkonzept

Graz-Grambach (OTS) - Von der Mitarbeitergewinnung bis zum Trennungsmanagement – Staudinger & Partner begleitet Kunden aus der Nahrungs- und Genussmittelbranche unter anderem in allen Fragen rund ums Personal. Mit LOLYO hat sich das Team von Geschäftsführer August Staudinger nun einen Partner für die Digitalisierung der internen Kommunikation an Bord geholt.



Egal, ob es darum geht, Mitarbeitende in Zeiten des Fachkräftemangels zu suchen, zu finden und ins Unternehmen einzugliedern oder darum, individuelle Karrierewege bis hin zum Ausscheiden aus dem Unternehmen zu begleiten – HR-Abteilungen sind heute mit vielfältigen Aufgaben konfrontiert. Mit reiner Personalverwaltung hat das Tätigkeitsfeld längst nichts mehr zu tun. Die Anforderungen steigen und mit ihnen der Druck, Lösungen für Personalprobleme zu finden.



HR-Abteilungen gezielt entlasten

Genau hier setzt Staudinger & Partner an und hat gemeinsam mit LOLYO ein umfangreiches Konzept entwickelt, das HR-Abteilungen entlastet. Im ersten Schritt geht es um die Analyse der aktuellen IST-Situation im Bereich Personalmanagement im Unternehmen. Dazu werden Eigentümer*innen, Geschäftsführer*innen, HR-Verantwortliche in Einzelgesprächen, sowie Führungskräfte und ausgewählte Mitarbeitende im Rahmen von Workshops miteinbezogen.

Detaillierter HR-Fahrplan

Die daraus hervorgehenden Ergebnisse bilden die Grundlage für einen detaillierten HR-Prozessfahrplan, der bereits erste konkrete Empfehlungen beinhaltet. Auch in der darauffolgenden Umsetzungsphase steht man den Kunden in Form von Workshops, Coachings, Seminaren, Schulungen und Firmenevents tatkräftig zur Seite.

Interne Kommunikation als Erfolgsfaktor

Zentraler Erfolgsfaktor für eine gelungene Umsetzung des HR-Fahrplans ist die interne Kommunikation. Dafür setzt das Team von Staudinger & Partner auf die LOLYO MACH-MITarbeiter App, wie August Staudinger erklärt: "Mit LOLYO ist es möglich, alle Mitarbeitenden im Unternehmen unabhängig vom Dienstort schnell, direkt und unkompliziert zu erreichen. Dieses innovative Social-Intranet ist daher unsere erste Wahl, wenn es darum geht, die gesamte Belegschaft mit einzubeziehen, Ergebnisse zu kommunizieren oder Feedback einzuholen." Weitere Infos und Terminvereinbarung zu einem unverbindlichen Erstgespräch unter personal @ staudinger-partner.com anfordern.

Über August Staudinger & Partner GmbH

Staudinger & Partner hat sich auf Unternehmen aus der Genuss- und Lebensmittelbranche spezialisiert. Bekannt ist das oberösterreichische Beratungsunternehmen besonders für sein umfassendes Know-how in den Bereichen Betriebsübernahme und Übernahmebegleitung. Basierend auf den fünf Säulen Innovation & Entwicklung, Stabilität & Sicherheit, Personal & Soziales, Wirtschaftlichkeit sowie Nachhaltigkeit, Energie & Umwelt begleitet das fünfzehnköpfige Team rund um Geschäftsführer August Staudinger seine Kunden mit ganzem Herzen und einzigartiger Beratungskompetenz.

Über die LOLYO MACH-MITarbeiter App

Um die gesamte Belegschaft vom Büro über die Produktion bis zum Außendienst direkt per Smartphone miteinander zu vernetzen, vertrauen mehr als 250 Unternehmen in 15 Ländern auf LOLYO – und das bereits seit 2018. Als innovatives Social-Intranet garantiert LOLYO höchste Teilnahmeraten. Dafür sorgen die übersichtliche Nutzerführung, einfaches Handling und das einzigartige Motivationssystem. Features wie die Jobempfehlungsfunktion und das Automation-Tool machen LOLYO zur unverzichtbaren Unterstützung für HR-Verantwortliche.



Rückfragen & Kontakt:

Thomas Mörth

Parkring 2

8074 Graz-Grambach

E: moerth @ lolyo.at

T : +43 664 420 9668