COPE bleibt unangefochtene Nr.1 bei Österreichs Online-Vermarktern

COPE verteidigt den ÖWA-Spitzenplatz unter Österreichs Online-Vermarktungsgemeinschaften. Das COPE-Netzwerk erreicht 80,5% der heimischen Internetnutzer:innen.

Wir freuen uns sehr über die erneute ÖWA-Spitzenplatzierung unter den heimischen Online-Vermarktern. Unsere Werbekund:innen profitieren bei uns nicht nur von der größten Reichweite bei mehr als 100 Premium-Portalen, sondern auch von unseren Qualitätsansprüchen in punkto Brand Safety, von unseren hochwertigen Umfeldern, der hohen Visibility und technologischer Exzellenz. Unser Ziel ist es, Unternehmen und Agenturen den Zugang zu Onlinewerbung und die Abwicklung von Digitalkampagnen so einfach wie möglich zu machen. Marion Stelzer-Zöchbauer (COO) & Pierre Greber (CCO)

Wien/Graz (OTS) - Die Österreichische Webanalyse (ÖWA) veröffentlichte die Zahlen für den Quartalsschnitt 2022-IV und bestätigt COPE zum wiederholten Male die Nr.1-Position unter den heimischen Online-Vermarktungsgemeinschaften. Das COPE-Netzwerk erreicht 80,5% der österreichischen Internet-Nutzer:innen (5.662.000 Unique User). Damit liegt es mit deutlichem Abstand vor Goldbach Audience (63,1%, 4.442.000) und austria.com/plus (59,1%, 4.158.000).

Spitzenreichweiten bei Frauen und Entscheidungsträger:innen

Im COPE-Netzwerk erreicht man 85,9% bzw. 181.000 der insgesamt 211.000 heimischen Führungskräfte (hochqualifizierte Angestellte im mittleren Management bzw. leitende Angestellte im Top-Management, lt. ÖWA 2022-IV). Top-Reichweiten erzielt das COPE-Netzwerk auch in hohen Einkommensschichten (PNEK und HH-EK) – sie liegen durchgängig bei über 80%. Und auch beim Quartalsschnitt in der weiblichen Zielgruppe ist COPE mit 2,8 Mio. Frauen im Medien-Netzwerk Spitzenreiter in der Österreichischen Webanalyse.

Mehr als 70% Reichweite bei den 14- bis 19-Jährigen, mehr als 80% bei 30-49

Ja, auch junge Menschen nutzen heimische Online-Medien! Das COPE-Netzwerk erreicht 73,6% der österreichischen Internet-Nutzer:innen zwischen 14 und 19 Jahren. Bei den 20- bis 29-Jährigen liegt die Reichweite bei 76,3%, bei den 30- bis 39-Jährigen sogar bei 83,4% und bei den 40- bis 49-Jährigen bei 83,2%. Alles Spitzenwerte, die in der ÖWA 2022-IV ihresgleichen suchen.

Nr. 1 Medien-Netzwerk für Online-Werbung in Österreich

Ganz egal, ob Unternehmen ihre Zielgruppe via Display Ads, Sponsored Content oder Native Advertising ansprechen möchten – mit mehr als 100 digitalen Qualitätsmedien finden Markenverantwortliche im COPE-Netzwerk für jede Werbebotschaft ihre (zukünftigen) Kund:innen. Und das alles in einem Premium-Publisher-Umfeld, wo Brand Safety großgeschrieben wird.

Marion Stelzer-Zöchbauer (COO) & Pierre Greber (CCO)

COPE Content Performance Group (COPE) ist Österreichs Nummer 1 im Content Marketing. Wir entwickeln klare Content-Strategien, produzieren eindrucksvolle Inhalte und sorgen für Bewerbung, die wirkt: auf Social Media, in Magazinen, auf Webseiten und im reichweitenstärksten Mediennetzwerk Österreichs, dem COPE-Netzwerk, bestehend aus mehr als 100 Online-Medien. Mit 6 Spezialagenturen unter einem Dach sind wir klein genug, um schnell und persönlich zu beraten, und groß genug, um auch komplexe Themen ganzheitlich zu begleiten. Das alles bietet unsere Full Service Content-Marketing-Agentur mit 100 Expert:innen aus 12 Nationen. Content Marketing so einfach wie möglich – ganz ohne Bullshit. copegroup.com

