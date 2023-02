Kärntner Landtagswahl 2023: Infos zum Medienzentrum

Nur Zutritt für akkreditierte Personen, Akkreditierungsfrist abgelaufen, Umakkreditierungen bei Ausfällen möglich – Landespressedienst berichtet und überträgt auf allen Kanälen

Klagenfurt (OTS/LPD) - Großes Medieninteresse besteht an der Kärntner Landtagswahl 2023. Für Sonntag, 5. März, haben sich auch zahlreiche Journalistinnen und Journalisten aus den anderen Bundesländern und dem benachbarten Ausland angekündigt. Das Land Kärnten macht nochmals darauf aufmerksam, dass am Wahlsonntag nur akkreditierte Personen das Medienzentrum im Regierungsgebäude am Klagenfurter Arnulfplatz 1 und Verwaltungsgebäude in der Mießtaler Straße 1 betreten dürfen. Die Akkreditierungsfrist ist bereits verstrichen. Mit den per E-Mail zugestellten persönlichen Tickets können Akkreditierte am 5. März ab 13.00 Uhr das Medienzentrum betreten. Auf allen seinen Kanälen live über die Wahl berichten wird auch der Landespressedienst Kärnten.

„Insgesamt sind knapp 400 Personen für das Medienzentrum akkreditiert. Das sind Vertreterinnen und Vertreter der Medien und wahlwerbenden Parteien, Interviewpartnerinnen und -partner sowie interne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, berichtet Gerd Kurath, der Leiter des Landespressedienstes. Er betont, dass aus Kapazitäts- und Sicherheitsgründen keine Ad-hoc-Akkreditierungen am Wahltag möglich sind. „Wir können lediglich Umakkreditierungen ermöglichen. Wenn also eine Person aus einer Organisation ausfällt, kann eine Vertretung kommen“, so Kurath. Für die Umakkreditierung – sie erfolgt im Verwaltungsgebäude in der Mießtaler Straße 1 – ist bitte unbedingt das Ticket der ausgefallenen Person mitzubringen und ein Nachweis, dass man für die angegebene Organisation tätig ist.

Der Landespressedienst Kärnten wird nach Wahlschluss um 16.00 Uhr die Ergebnisse der Landtagswahl auf https://www.ktn.gv.at/Land/Wahlen/LTW veröffentlichen. Dort werden die von der Landeswahlkommission und Landes-IT aufbereiteten Zahlen zu finden sein. „Erstmals werden wir die Wahlergebnisse auch in einer Kooperation mit der Austria Presse Agentur (APA) grafisch und textlich darstellen“, sagt Kurath. Geplant sind hier interaktive Karten und Diagramme sowie automatisch erstellte Infotexte mit den Ergebnissen jeder Kärntner Gemeinde.

Auf https://kaernten.tv/, https://www.facebook.com/landkaernten/ und https://www.instagram.com/landkaernten/ wird am Sonntag ab 14.30 Uhr ein Livestream laufen. Moderatorin Martina Klementin wird für den Landespressedienst Interviews mit Medienleuten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Politikerinnen und Politikern führen. Gezeigt wird auch, wie die einzelnen TV-Studios und Medienräume aufgebaut sind. „Wir wollen die Atmosphäre im Medienzentrum so gut wie nur möglich einfangen und den Zuschauerinnen und Zuschauern vermitteln“, sagt Kurath.

Die einzelnen Medien haben, je nach dem von ihnen gemeldeten Bedarf, Räumlichkeiten bzw. Arbeitsplätze im Medienzentrum zugeteilt bekommen. Ein Orientierungsplan ergeht demnächst per E-Mail an die Akkreditierten.





(Infos unter: https://www.ktn.gv.at/Land/Wahlen/LTW)

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Kärntner Landesregierung, Landespressedienst

050 536-10201

www.ktn.gv.at