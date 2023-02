Landessprecherin Helga Krismer zu dem Gespräch mit der ÖVP Niederösterreich

St. Pölten (OTS) - Aus Höflichkeit kamen Landessprecherin Helga Krismer und LAbg. Silvia Moser der Einladung von LH Johanna Mikl-Leitner und KO Klaus Schneeberger nach, obwohl sich ÖVP und SPÖ in einer Koalitionsverhandlung befinden. Bei dem von gutem Klima geprägten Gespräch machten die Grünen klar: „Wir stehen für keine Parallelverhandlungen zur Verfügung. Für Projekte und Vorhaben der nächsten fünf Jahre sind die ÖVP nicht allein am Spielfeld. Auch für eine Mehrheit zur Wahl der Landeshauptfrau braucht es NEOS und Grüne“, so Landessprecherin Helga Krismer.

Die Grünen haben sich von der ÖVP mit den Worten getrennt, dass ein Zusammentreffen erst mit Abschluss des schwarz-roten Koalitionsvertrages sinnvoll ist, und es dann ein Gespräch mit ÖVP plus SPÖ und den Grünen gibt. Immerhin kann es eine Zweidrittelmehrheit für manche Gesetze benötigen.





