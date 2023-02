SP-Auer-Stüger ad UK-Wien-Energie: Schlechtes Gewissen plagt ÖVP/Grüne

Fehlender Schutzschirm im Bund bereitet ÖVP-Grüne offenbar schlaflose Nächste, deshalb werden letztklassige Angriffe gefahren.

Wien (OTS/SPW-K) - "Es ist höchste an der Zeit, zu den Fakten zurückzukehren. Mir ist schon klar, dass die ÖVP und die Grünen das schlechte Gewissen massiv plagt, weil sie im Bund noch immer keinen Schutzschirm zustande gebracht haben. Jetzt hat Wien eben selbst einen Schutzschirm geschnürt, weil im Bund nichts weitergegangen ist. Expert:innen bewerten den Wiener Schutzschirm als richtige und sinnvolle Maßnahme. Im Gegensatz dazu ist der Bund weiter säumig, während die deutsche Bundesregierung den Schutzschirm für Energieversorger um ein Jahr verlängert hat! Schwarz-Grün muss sich da schon selbst bei der Nase nehmen", so SP-Gemeinderat Stephan Auer-Stüger, Mitglied der UK-Wien-Energie.



Zwt.: Korrektes und alternativloses Handeln

Die falschen Unterstellungen speziell gegen Bürgermeister Michael Ludwig lehnt Auer-Stüger aufs Schärfste ab: "Wer den elektronischen Akt genau gelesen hat, sieht, dass die Notkompetenz alternativlos war. Das steht schwarz auf weiß im Akt. Vier Abteilungen der Stadt Wien haben den Einsatz der Notkompetenz geprüft und für richtig und wie gesagt alternativlos bewertet. Es gibt hier keinen Interpretationsspielraum. Das Handeln war völlig korrekt und rechtens, auch daran lassen die Aussagen und der elektronische Akt keinen Zweifel. Was die Opposition hier macht, ist bewusste Fehlinformation zu verbreiten. Anstatt den Bürgermeister zu attackieren, müssten sich ÖVP und Grüne nach der heutigen PK beim Bürgermeister entschuldigen.“



Zwtl.: Weitere Ladungen von Beamten

Nach den Aussagen des höchsten Beamten der Stadt Wien, Magistratsdirektor Dietmar Griebler, Anfang Februar, sind am Mittwoch weitere hohe Bedienstete der Stadt Wien am 1. März zur 6. UK-Wien-Energie-Sitzung geladen. Die Zeugen sind Finanzdirektor Christoph Maschek, Obersenatsrat Gerhard Mörtl und der ehemalige Magistratsdirektor Erich Hechtner.

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Rathausklub

Presseabteilung

(01) 4000-81 922

www.rathausklub.spoe.at