MWC Barcelona 2023: Huawei erklärt, dass für die Beschleunigung des 5G-Wachstums die Zusammenarbeit der Industrie erforderlich ist

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Huawei Carrier BG Präsident Li Peng hielt heute beim MWC Barcelona 2023 eine Grundsatzrede über die Neugestaltung des 5G-Geschäfts, die Stärkung der 5G-Reichweite und die Neuerfindung von 5G-Technologien. In seiner Rede gab Li Einblicke in das Benutzererlebnis und die jüngste 5G-Entwicklung. Er sagte, die Branche müsse zusammenarbeiten, um den 5G-Erfolg zu beschleunigen.

Beschleunigung des 5G-Erfolgs durch kontinuierliche Innovation

5G hat sich schnell entwickelt, seit es vor drei Jahren kommerziell genutzt wurde. Ende 2022 hatten über 1 Milliarde 5G-Nutzer hochauflösende Streams großer internationaler Sportereignisse gesehen, und mehr als 10 Millionen Haushalte Zugang zu 5G-Breitband „Es hat 5G nur drei Jahre gedauert, um die in fünf Jahren erzielten Fortschritte von 4G zu erreichen. Unter diesem Gesichtspunkt hat 5G bereits Erfolge erzielt", sagte Li.

Allerdings ist die 5G-Reichweite in den verschiedenen Regionen und Ländern noch unausgewogen. Einige Verbraucher erwarten ein besseres 5G-Erlebnis, während die Digitalisierung der Branche mehr von 5G erfordert. ,,Um einen größeren 5G-Erfolg zu erzielen, muss die Branche das 5G-Geschäft neu konzipieren, die 5G-Reichweite verbessern und die 5G-Technologien neu erfinden", so Li.

Das 5G-Geschäft weiterentwickeln, um erlebnisorientierte Innovation voranzutreiben

Der wahre Wert von 5G beruht auf dem natürlichen Wunsch der Menschen nach besseren Erfahrungen. Eine kürzlich durchgeführte Studie hat ergeben, dass die Ausschüttung von Dopamin im menschlichen Gehirn beim Ansehen eines dreiminütigen HD-Videos der eines 30-minütigen Laufs entspricht.

Mit der Verbesserung der 5G-Netzkapazitäten können Nutzer Videos in höherer Auflösung und aus mehr Blickwinkeln betrachten und so einen neuen Standard für die nächste Generation von Erfahrungen schaffen. 70 % der Nutzer sind bereits bereit, für bessere 5G-Erfahrungen zu bezahlen. Dies bedeutet, dass Betreiber das Network-as-a-Service (NaaS)-Modell übernehmen können, um ein florierendes 5G-Anwendungs- und Inhaltsökosystem zu fördern.

Mit stärkeren Netzkapazitäten werden die Betreiber auch in der Lage sein, die Märkte für Privatkunden und KMU weiter auszubauen. Weltweit gibt es immer noch 200 Millionen Breitbandleitungen aus Kupfer, die dringend aufgerüstet werden müssen, und mehr als 60 Millionen KMU wollen Zugang zu Mietleitungsdiensten. Ein europäischer Betreiber hat bereits einen Net Promoter Score (NPS) von über 90 % erreicht und seinen ARPU durch die Bereitstellung von 5G FWA um über 60 % gesteigert.

Stärkung der 5G-Netzabdeckung, um mehr Nutzern eine besseres Erfahrung zu bieten

Eine umfassendere 5G-Reichweite hilft den Betreibern, die Erfahrung besser zu vermarkten. Dies wird durch die 20 weltweit führenden Netzbetreiber beim 5G-Netzausbau deutlich, die im vergangenen Jahr ein deutlich höheres ARPU- und Umsatzwachstum als der weltweite Durchschnitt erzielten.

Globale Netzbetreiber denken verstärkt darüber nach, wie sie die 5G-Reichweite von Außenbereichen auf Innenbereiche und von städtischen auf vorstädtische und ländliche Gebiete ausweiten können. Indem sie die Reichweite von 5G-Basisstationen erhöhen und es 5G-Signalen ermöglichen, mehr Wände und Gebäude zu durchdringen, können sie mehr Nutzern zu einer besseren Erfahrung verhelfen.

5G-Technologien für neue Durchbrüche bei Netzkapazität und -reichweite neu bestimmen

Auch bei der Ausrüstung von 5G-Basisstationen wären Innovationen erforderlich, um eine bessere Reichweite zu erreichen. In diesem Sinne brachte Huawei 2022 MetaAAU auf den Markt, seine AAU der dritten Generation für 5G-Basisstationen. Im Vergleich zu seinem Pendant der vorherigen Generation bietet MetaAAU eine um 30 % höhere Kapazität und Reichweite und ist damit erste Wahl für Betreiber, die eine umfassendere 5G-Netzabdeckung anstreben.

In diesem Jahr hat Huawei ebenfalls sein Meta BladeAAU auf den Markt gebracht, das die einfache Bereitstellung von 2G-, 3G-, 4G- und 5G-Netzen auf einem einzigen Mast ermöglicht.

Von 5G bis 5.5G: 10-fache Möglichkeiten für 100-fache Chancen

Mit Blick auf die Zukunft arbeiten führende Netzbetreiber nun eng mit 3GPP zusammen, um den 5G-Standard voranzutreiben und den Sprung auf 5.5G zu ermöglichen.

5.5G wird auf 5G aufbauen, aber schneller, automatisierter und intelligenter sein als 5G und mehr Frequenzbänder unterstützen.

5.5G wird 10-mal größere Netzkapazitäten bieten, was zu 100-mal mehr Möglichkeiten führt. Kostenlose Viewpoint-Videos, Cloudifizierung in Unternehmen, mobile private Netzwerke, passives IoT und integrierte Sensorik und Kommunikation werden sich dank dieser Fortschritte bei 5G schnell entwickeln.

Am Ende seiner Rede betonte Li, dass alle Industriepartner zusammenarbeiten und ohne Unterbrechung Innovationen entwickeln müssen, um diesen Sprung in den 5G-Wohlstand zu beschleunigen.

