Weltfrauenwoche im ORF Vorarlberg

Ab 4. März eine Schwerpunktwoche in allen Kanälen des ORF Vorarlberg

Wien (OTS) - Am 8. März 2023 ist Weltfrauentag, bei dem es um die Gleichberechtigung von Frauen im vielfach noch männlich dominierten Alltag geht. Der ORF Vorarlberg nimmt diesen Tag zum Anlass und beleuchtet in einer Schwerpunktwoche vom 4. bis 10. März auf allen seinen Kanälen unterschiedliche Perspektiven zu den gesellschaftlich wichtigen Themen Geschlechtergerechtigkeit und Diversität. Vorranging gehen die Redakteurinnen und Redakteure des ORF Vorarlberg in TV, Radio, Online und Social Media der Frage der Chancen für Gesellschaft, Wirtschaft und Menschen durch mehr Gleichstellung nach.

Interessante Gäste bei ORF Radio Vorarlberg

Die Weltfrauenwoche bei ORF Radio Vorarlberg startet mit der Sendung „Focus – Themen fürs Leben“ am 4. März um 13.00 Uhr. Zu Gast bei ORF-Vorarlberg-Redakteur Georg Fabjan ist die Geschlechterforscherin Franziska Schutzbach. Die Schweizerin spricht von der „Erschöpfung der Frauen“.

Am 5. März ab 11.00 Uhr ist in den „Ansichten“ bei Moderatorin Ulli von Delft Logopädin Melanie Gaßner und thematisiert dabei die männliche und weibliche Sprache.

In der Talk-Sendung „Neues bei Neustädter“ mit Matthias Neustädter wird am 8. März ab 13.00 Uhr der Ursprung der Einkommensunterschiede diskutiert. Diese liegen nämlich in den alten Bezahlsystemen der mittelalterlichen Zünfte.

Auch das weitere Programm von ORF Radio Vorarlberg beleuchtet in dieser Schwerpunktwoche die unterschiedlichen Themen der Geschlechtergerechtigkeit und holt Frauen und ihre Alltagsgeschichten vors Mikrofon: Von jungen Lkw-Fahrerinnen bis zum von türkisch-stämmigen Frauen betriebenen Café – wo hat sich ihr Umfeld durch ihre Tätigkeit verändert? In der Sendung „Kultur“ (Montag bis Donnerstag ab 20.00 Uhr) werden die älteste und die jüngste Musikerin des Symphonieorchesters Vorarlberg porträtiert.

Chancen der Gleichstellung: Themenserie in „Vorarlberg heute“

Die tägliche TV-Sendung „Vorarlberg heute“ um 19.00 Uhr in ORF 2 V bringt in der Weltfrauenwoche des ORF Vorarlberg eindrucksvolle Beiträge: So wird anhand zweier Beispiele aus der Schweiz gezeigt, wie Einkommensunterschiede erfolgreich minimiert werden können und es werden feministische Männer zu den Chancen der Gleichstellung befragt. Durch die Sendung am 8. März, dem Internationalen Frauentag, führen Martina Köberle und David Breznik in Doppelmoderation. Dies soll signalisieren, dass Gleichstellung alle angeht und nicht nur ein Frauenanliegen ist.

Weltfrauenwoche digital

Die Weltfrauenwoche findet im ORF Vorarlberg online auf vorarlberg.ORF.at statt. Hier gibt es Berichte und Informationen zum Nachlesen und Nachsehen. Auf Instagram (orfvorarlberg) und Facebook (ORF Vorarlberg) wird dieser Schwerpunkt ebenso thematisiert.

Rolle der Berichterstattung

Der ORF Vorarlberg begeht den Internationalen Weltfrauentag mit spannenden und informativen Berichten rund um das Thema Gleichstellung.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Eine ausgewogene und nicht stereotypisierende Berichterstattung spielt bei der Entwicklung zu einer gleichberechtigten Gesellschaft eine wichtige Rolle. Das ist Auftrag und Beitrag des ORF Vorarlberg zum Thema Diversität.“

Angelika Simma-Wallinger, Chefredakteurin ORF Vorarlberg: „Wir sind in unserem Programm sprachlich, inhaltlich und bildlich so vielfältig wie unsere wunderbare Gesellschaft. Natürlich nicht nur in der Frauenwoche, aber sie ist ein guter Anlass, um Rollenbilder zu hinterfragen und neue Wege aufzuzeigen.“

Themenschwerpunkt Weltfrauenwoche

4. bis 10. März 2023

ORF Radio Vorarlberg

Focus – Themen fürs Leben: 4. März, 13.00 Uhr

Ansichten – zu Gast bei ORF Radio Vorarlberg: 5. März, 11.00 Uhr Neues bei Neustädter: 8. März, 13.00 Uhr

Diese Sendungen sind als Podcast nachzuhören. Mehr zum Thema auch im weiteren Radioprogramm.

„Vorarlberg heute“

täglich 19.00 Uhr, ORF 2 V

TV-Sendungen sind sieben Tage in der ORF-TVthek online abrufbar.

Online und Social Media

vorarlberg.ORF.at, orfvorarlberg (Instagram), ORF Vorarlberg (Facebook)

Rückfragen & Kontakt:

Sabine Stroj

Presse- & Öffentlichkeitsarbeit | Events

Landesdirektion Vorarlberg | D-V

+43 5572 301-22554

sabine.stroj @ orf.at

vorarlberg.ORF.at