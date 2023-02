Tata Communications and Oasis Smart SIM unterstützen SanCloud mit skalierbarer und sicherer CloudSim™

Mumbai, Indien und Paris, Frankreich (ots/PRNewswire) - CloudSim™ ist eine innovative eSIM-Lösung und bietet seinen Kunden Sicherheit, Einfachheit und Skalierbarkeit in den Bereichen Fertigung, Lieferkette und Automobilindustrie.

Tata Communications, ein globaler Wegbereiter digitaler Ökosysteme, und Oasis Smart SIM, eine Tochtergesellschaft von Tata Communications International Pte., Ltd., geben heute bekannt, dass SanCloud von CloudSIM™ unterstützt werden wird, einem einzigartigen Cloud-basierten eingebetteten Abonnentenidentitätsmodul (eSIM).

CloudSIM™ wird SanCloud-Geräte mit Fernsteuerungs- und Überwachungsfunktionen für den Betrieb von industriellen Geräten und -anlagen in den Bereichen Fertigung, Lieferkette und Automobilindustrie ausstatten. Es wird die Bereitstellung über fragmentierte Lieferketten hinweg vereinfachen und Unternehmen weltweit zugute kommen.

CloudSIM™ wird über die MOVE™-Plattform von Tata Communications bereitgestellt und liefert On-Demand-Mobilfunkverbindungen sicherer und kostengünstiger als je zuvor. Durch die Bereitstellung der CloudSIM™-Technologie für Geräteintegrität und Bereitstellung in der Cloud trägt Tata Communications zusammen mit Oasis Smart SIM dazu bei, Kosten zu senken und den Designprozess zu vereinfachen. Dies verändert die herkömmliche Art der Bereitstellung von On-Demand-Konnektivität, die normalerweise zusätzliche SIMs, eSIMs oder iSIMs auf der Hardwareplattform erforderte, was zusätzliche Kosten und Komplexität verursachte.

Marc Murphy, Mitbegründer und Director of Software Engineering von SanCloud, kommentierte: „SanCloud ist begeistert über die Integration der MOVE™- und CloudSIM™-Dienste von Tata Communications in unsere mobilen drahtlosen Geräte. Dies gibt uns die Flexibilität, das Abonnementmodell in unseren IoT-Geräten dynamisch zu ändern, ohne einen Techniker vor Ort schicken zu müssen, um eine SIM-Karte auszutauschen. Dies ist eine erhebliche Kosteneinsparung."

„Da die Produkte immer intelligenter werden und die Umsatzmodelle zunehmend nutzungsbasiert sind, müssen vernetzte Geräte flexibel, intelligent und sicher sein – und das alles gleichzeitig. CloudSIM™ und Tata Communications MOVE™ ermöglichen diese Transformation", sagte Avneesh Prakash, Vice President, Mobility, Tata Communications. „Dies wird die Branche grundlegend verändern und einen neuen Ansatz zur Stärkung der Hersteller von IoT-Geräten und -Ausrüstungen bieten. Wir freuen uns darauf, SanCloud dabei zu unterstützen, die Benutzererfahrung zu verbessern und die Betriebskosten ihrer Produkte und Lösungen zu senken."

Olivier Leroux, CEO von Oasis Smart SIM, fügte hinzu: „Mit CloudSIM™ kann jedes Produkt eine sichere Zero-Touch-Integration erhalten. Wir haben dieses Programm entwickelt, um einen innovativen Ansatz zu bieten, da CloudSIM™ die bestehende permanente Konnektivität ergänzt, indem es jederzeit und überall Konnektivität auf Abruf ermöglicht. CloudSIM™ ist ein revolutionärer Ansatz, der das Internet der Dinge vereinfacht und eine skalierbare Lösung für die Bereitstellung bietet. Wir freuen uns sehr, diese neue Fähigkeit auf dem Mobile World Congress 2023 mit Tata Communications zu demonstrieren."

Informationen zu SanCloud

SanCloud ist ein Anbieter von maßgeschneiderten integrierten IoT-Lösungen. SanCloud entwirft und fertigt seine Hardware im eigenen Haus und kann so das Design an die Anforderungen anpassen. Seine Produkte decken eine Vielzahl von Anwendungen ab, die von einfachen drahtlosen Sensorschnittstellen, GPS-Tracking- und Überwachungsgeräten, mobilem Asset-Management bis hin zu voll integrierten Gateways reichen. Um mehr über SanCloud zu erfahren, besuchen Sie bitte www.sancloud.com

Informationen zu Oasis Smart SIM

Oasis Smart SIM wurde 2011 gegründet und ist sowohl in Frankreich als auch Singapuransässig. Oasis hat sich zum Ziel gesetzt, das traditionelle vertikale SIM-Modell aufzubrechen und ein vertrauenswürdiges und interoperables Ökosystem zu schaffen. Unsere fortschrittlichen SIM- und eSIM-Lösungen werden mit Unterstützung unseres Mehrheitsaktionärs Tata Communications an mehr als 120 der weltweit führenden Betreiber und Anbieter geliefert. Als Mitglieder von GSMA und Trusted Connectivity Alliance wurde Oasis von Counterpoint Research in 2022 ARMSY als sechster globaler Anbieter von eSIM-Management-Lösungen anerkannt. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.oasis-smartsim.com

Informationen zu Tata Communications

Als Teil der Tata Group ist Tata Communications (NSE: TATACOMM) (BSE: 500483) ein globaler digitaler Ökosystem-Wegbereiter, der die schnell wachsende digitale Wirtschaft von heute in mehr als 190 Ländern und Territorien unterstützt. Als vertrauensvoller Wegbereiter ermöglicht das Unternehmen mithilfe von Kollaborations- und Vernetzungslösungen, Core- und Next-Gen-Konnektivität, Cloud-Hosting- und Sicherheitslösungen sowie Mediendiensten die digitale Transformation von Unternehmen auf der ganzen Welt. 300 der Fortune-500-Unternehmen zählen zu seinen Kunden und das Unternehmen verbindet Unternehmen mit 80 % der weltweiten Cloud-Giganten. Weitere Informationen finden Sie auf www.tatacommunications.com

