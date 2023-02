ÖGB-younion stellt Vertretung der Fußballer*innen neu auf

Mit Thomas Pichlmann und Maria Plattner zwei Sportprofis mit internationaler Erfahrung an der Spitze

Wien (OTS) - Die Sportgewerkschaft im Österreichischen Gewerkschaftsbund (ÖGB), younion_Die Daseinsgewerkschaft, stellt die Vertretung der österreichischen Fußballerinnen und Fußballer personell und organisatorisch auf völlig neue Beine. Sie stellt den langjährigen Fußballprofi Thomas Pichlmann an die Spitze und ihm die aktive Frauenfußballerin Maria Plattner zur Seite. Beide verfügen nicht nur über internationale Erfahrung als Legionäre, sondern auch als Nationalteamspieler*in.

Dies gaben Pichlmann, Plattner und seitens der younion_Die Daseinsgewerkschaft/ÖGB Thomas Kattnig Dienstag gegenüber Journalisten in Wien bekannt.

Die younion_Die Daseinsgewerkschaft/ÖGB setzt damit in den schwelenden Diskussionen mit der Vereinigung der Fußballer (VdF) bzw. Die Spielervereinigung einen wichtigen Schritt, um die Interessen der aktiven Sportlerinnen und Sportler nicht unter die Räder kommen zu lassen.

Thomas Pichlmann und Maria Plattner begründeten ihr Engagement damit, dass sie als Sportler*in überzeugt seien, dass nur eine starke gewerkschaftliche Stimme im Rahmen des ÖGB in der Lage sei, die Interessen der Spielerinnen und Spieler gegenüber ihren Vereinen und der Österreichischen Fußball-Bundesliga sowie dem ÖFB zu vertreten. Pichlmann betonte vier wichtige Aspekte für alle Fußballprofis, warum er es für gefährlich hält, nicht Mitglied des ÖGB zu sein:

„Nur der ÖGB ist stark genug, als ernstzunehmender Sozialpartner die Spielerinteressen in Kollektivvertragsverhandlungen mit der Österreichischen Fußball-Bundesliga wahrzunehmen. Als Kollektivvertragspartner hat younion_Die Daseinsgewerkschaft dies in der Vergangenheit auch bewiesen und macht das auch zukünftig im Interesse der Spieler.

Wirksamen Rechtsschutz, der auch bis zur letzten Instanz finanziert wird, gibt es als Gewerkschaftsmitglied. Nur ein starker Partner wie younion_Die Daseinsgewerkschaft/ÖGB kann dies finanziell und juristisch sicherstellen und hat das auch bisher getan.

Besonders wichtig ist die Unterstützung der Gewerkschaft auch bei Konkursen von Vereinen, wie zum Beispiel Wacker Innsbruck, der in Zusammenarbeit mit der Arbeiterkammer bereits positiv für die Spieler abgeschlossen ist. Dabei geht es darum, Ansprüche der Spieler und Spielerinnen zu wahren und nicht viel Geld zu verlieren. Derzeit läuft immer noch das Verfahren des FC Mattersburg, wo die Gewerkschaft die Spieler vertritt.“

Der Amateurfußball ist ein wichtiger Bereich der Gewerkschaftsarbeit – viele Nationalspieler sind über die Regionalliga Profis geworden, wir werden unterstützend auch zur Seite stehen. Zusätzlich werden die Akademien, denn dort wachsen die zukünftigen Profis heran, einen Schwerpunkt der Gewerkschaftsarbeit bilden. Im Hintergrund entsteht bereits ein Team.

Zum Konflikt mit der VdF bzw. Die Spielervereinigung sagte Pichlmann, er lade deren Funktionäre gerne zu einer konstruktiven Zusammenarbeit im Rahmen des ÖGB ein. „Eine Spaltung bringt wirklich niemandem etwas und würde die Interessen der Spieler schwächen. Für die Spielerinnen und Spieler würde ein Austritt aus dem großen ÖGB nur gravierende Nachteile mit sich bringen.“

Maria Plattner begründet ihr Engagement damit, dass der Frauenfußball sich derzeit in einem extremen Aufwärtstrend (vor allem nach der EM in England und mit der anstehenden WM in Australien und Neuseeland) befindet. Diese Entwicklung findet auch in Österreich mit der Planet Pure Frauenbundesliga statt.

Wir möchten nicht nur aktiv an der Entwicklung teilhaben, sondern auch aktiv auf die Frauen und Vereine zugehen und uns die vorherrschenden Bedingungen sowie auch Probleme anhören. In weiterer Folge in enger Zusammenarbeit mit den Spielerinnen mögliche Lösungen erarbeiten.

Das übergeordnete Ziel sollte natürlich die Gleichberechtigung in allen Bereichen und Belangen sein, jedoch gilt es sich zunächst mit kleinen aber sehr bedeutsamen Schritten dem großen Ziel zu nähern, damit der Frauenfußball in Österreich auch in den nächsten Jahren immer mehr an Bedeutung gewinnt.

Seitens der younion_Die Daseinsgewerkschaft stellte das für den Fußball zuständige Mitglied des Bundespräsidiums, Thomas Kattnig, fest, dass younion_Die Daseinsgewerkschaft/ÖGB die langjährige Zusammenarbeit mit dem Verein VdF bzw. Die Spielervereinigung fortsetzen wolle und in Verhandlungen stehe. Zum Konflikt selbst sagt er, dass für alle im Rahmen des ÖGB Tätigen dieselben strengen Spielregeln gelten. Was die VdF betreffe, habe es diesbezüglich einige Probleme gegeben, die von der internen Revision der younion_Die Daseinsgewerkschaft aufgezeigt worden seien. Was die Aufwendungen betrifft, wurde teilweise nicht in Relation zu den Mitgliedsbeiträgen agiert.

Bezüglich der seitens VdF bzw. Die Spielervereinigung verbreiteten Desinformation die Rolle der Gewerkschaft bei den Verhandlungen zu Spielbetrieb und Kurzarbeit während der Corona-Pandemie betreffend, verweist Kattnig auf die einschlägigen Gesetze und Verordnungen die damals erlassen wurden und an das Sportministerium das unsere Vorgehensweise und Einschätzungen bestätigen wird.

Zur aktuellen Situation sagte er: „Die Gewerkschaft hat die Spieler in der jetzigen Situation nie im Regen stehen lassen. Und ich werde nicht zulassen, dass ein Spieler wegen Streitigkeiten mit unzufriedenen Funktionären nicht abgesichert ist.“

Die younion_Die Daseinsgewerkschaft/ÖGB ist die Sportgewerkschaft, in deren Rahmen auch die Vertretung der Eishockey-Profis und der Basketball-Profis erfolgreich wahrgenommen wird. „Wir können und wollen unsere Mitglieder im Fußball nicht im Stich lassen. Daher haben wir mit Thomas Pichlmann und Maria Plattner zwei Sportler*nnen gewinnen können und beauftragt mit ihrer Kenntnis der besonderen Probleme von Sportprofis als Arbeitnehmer*innen, eine schlagkräftige praxisnahe Organisation dieser Betreuung auch zukünftig zu bieten. Alle Fußballerinnen und Fußballer lade ich herzlich ein, Mitglied des ÖGB mit allen seinen Mitwirkungsrechten und Serviceleistungen zu bleiben oder zu werden.“

Rückfragen & Kontakt:

Josef Kalina

Geschäftsführer

T: +43 1 877 55 43

E: josef.kalina @ unique-relations.at