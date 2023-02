FPÖ – Nepp: Endlich aufatmen in Wien – Ludwigs Maskenfetisch ist nach drei Jahren zu Ende

Wiener Weg wird ein Nachspiel haben

Wien (OTS) - Ein dreiviertel Jahr länger als in Rest-Österreich hat der Wiener SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig die Bürger mit seinem Maskenfetisch traktiert. Morgen ist damit endlich Schluss und die Öffi-Nutzer können wieder frei durchatmen. „Die krampfhafte Aufrechterhaltung der seit langem unverhältnismäßigen Maßnahme hat endlich ein Ende. Während in so gut wie allen Großstädten die Maskenpflicht längst kein Thema mehr war, hat Ludwig eisern daran festgehalten“, fasst der Wiener FPÖ-Chef, Stadtrat Dominik Nepp zusammen.

Von Juni bis Dezember 2022 wurde die Nichteinhaltung der Maskenpflicht zudem empfindlich bestraft. In dem Zeitraum wurde 12.500-mal ein Bußgeld von 50 Euro wegen einer fehlenden FFP2-Maske kassiert – nicht miteingerechnet allfällige Säumniszuschläge. 625.000 Euro Minimum, da die Zahlen an Strafen von Februar noch nicht vorliegen, konnten so eingenommen werden. „Schelm, wer hinter dem Festhalten an der Maskenpflicht angesichts dieses Körberlgeldes böses denkt“, sagt Nepp und ergänzt abschließend: „Es ist gut, dass nun endlich sämtliche Corona-Maßnahmen auch in Wien gefallen sind. Fakt ist jedoch, dass sowohl Ludwig als auch sein willfähriger Handlanger Gesundheitsstadtrat Hanke alles Mögliche und Unmögliche verbockt haben, was im Zusammenhang mit Corona steht. Vom Vorantreiben der Impflicht bis zur Unterstützung des Lockdowns für Ungeimpfte war alles dabei. Ich bin überzeugt davon, dass diese fehlgeleitete Politik spätestens 2025 ein Nachspiel für die beiden Herrn haben wird.“

