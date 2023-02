Scherz beiseite – Ein neuer Fall für Miss Marple

Gerald Pichowetz, Andreas Steppan und Jazz Gitti drehen im Gloria Theater auf

Wien (OTS) - 18. März bis 24. Juni 2023

Premiere: Montag, 20. März 2023 um 20 Uhr

Regie: Gerald Pichowetz

mit Jazz Gitti, Michelle Härle, Elisabeth Osterberger, Julia Werbick, Eugene Amesmann, Franz Josef Danner, Robert Notsch, Gerald Pichowetz, Andreas Steppan, u.a.

Miss Marple kann’s nicht lassen! Von 18. März bis 24. Juni 2023 wagt sich Gerald Pichowetz in der Rolle der Kult-Detektivin an die Lösung eines spektakulären Kriminalfalls heran. Unerschrocken und ungeheuer komisch geht es auf Verbrecherjagd. Oder gab es gar keinen Mörder? Wie auch immer. Der Inspektor entwickelt sich jedenfalls zum schärfsten Widersacher von Miss Marple. Die Köchin (Jazz Gitti) scheint verdächtig, aber auch Mister Stringer (Andreas Steppan) könnte diesmal ein Gegenspieler sein.

Alles in allem: Eine verworrene Geschichte mit vielen witzigen Momenten und mehreren (un-)möglichen Opfern!

