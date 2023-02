Konzertveranstaltungen in Niederösterreich

Vom Puppenkonzert in Melk bis zum Familienkonzert in Ternitz

St. Pölten (OTS/NLK) - Am Donnerstag, 2. März, geben Die Strottern und Christoph Bochdansky ab 20 Uhr in der Kulturwerkstatt Tischlerei Melk unter dem Titel „Die Nachtgesänge“ ein Konzert mit Puppen sowie Szenen und Liedern über die Nacht, die Dunkelheit und den Schlaf. Am Sonntag, 5. März, folgt ab 11 Uhr ein Latin-Jazz-Brunch mit dem Entre Nos Quintett unter dem Motto „Jazz meets Colombia“. Am Freitag, 10. März, stellt Ariel Oehl ab 20 Uhr sein zweites Album, „Keine Blumen“, vor; Supporting Act ist Mikk. Nähere Informationen und Karten bei der Wachau Kultur Melk GmbH. unter 02752/54060, e-mail office @ wachaukulturmelk.at und www.wachaukulturmelk.at.

Am Freitag, 3. März, kombinieren Klaus Falschlunger an der Sitar und Luciano Biondini am Akkordeon ab 20 Uhr in der Fine Art Galerie Traismauer in „Once in a Blue Moon“ populärmusikalische Harmonien, Folklore aus Ost und West sowie Jazz. Nähere Informationen und Karten unter 0664/3388720 bzw. 0680/3133185, e-mail office @ fineartgalerie.at und www.fineartgalerie.at.

Ein Crossover aus Klassik, Jazz, Welt- und Volksmusik wiederum bietet das Aureum Saxophonquartett mit seinem Programm „golden roots“ am Freitag, 3. März, ab 19.30 Uhr im Konzerthaus Weinviertel in Ziersdorf. Nähere Informationen und Karten beim Konzerthaus Weinviertel unter 02956/2204-16, e-mail tickets @ konzerthaus-weinviertel.at und www.konzerthaus-weinviertel.at.

Im TAM, dem Theater an der Mauer in Waidhofen an der Thaya, steht am Freitag, 3. März, ab 19.30 Uhr eine „Wienerlieder - Ladies Night" mit Alice Waginger und Hans-Jörg Gaugelhofer auf dem Spielplan. Nähere Informationen und Karten beim TAM unter 02842/52955, e-mail theater @ tam.at und www.tam.at.

Ebenfalls am Freitag, 3. März, spielt die Band Nuts im Alten Depot in Mistelbach Songs der 1970er-Jahre bis heute. Am Freitag, 10. März, folgt das Birgit Denk Trio mit „Des muss wohl Liebe sein“. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr; nähere Informationen und Karten beim Alten Depot Mistelbach / Verein Erste Geige unter 02572/3955, e-mail office @ erste-geige.at und www.erste-geige.at.

Am Samstag, 4. März, stellt die Singer-Songwriterin Sibylle Kefer ab 20.30 Uhr in der „babü” in Wolkersdorf „hoid“, ihr mittlerweile sechstes Album, vor. Nähere Informationen und Karten in der „babü” Wolkersdorf unter 02245/4304, e-mail babue.wolkersdorf @ gmx.at und www.babue.com.

Im Rahmen der „Meisterkonzerte St. Pölten 2022/2023“ sorgt das Janoska-Ensemble am Sonntag, 5. März, ab 18.30 Uhr im Großen Stadtsaal St. Pölten (D & C Hotel) mit „The Big B’s“ für klassische Unterhaltung. Auf dem Programm stehen dabei Melodien von Komponisten, deren Namen mit B beginnt: Béla Bartóks „Rumänische Volkstänze“, Ludwig van Beethovens „Für Elise“, Johann Sebastian Bachs Doppelkonzert für zwei Violinen und Orchester als Jazz-Version, Hits von Dave Brubeck sowie Werke von Johannes Brahms und Leonard Bernstein. Nähere Informationen und Karten unter 02742/333-2601, e-mail karten @ st-poelten.gv.at und www.klangweile.at.

Am Sonntag, 5. März, spielt auch Fori Musicali Austria ab 17 Uhr im Zentrum für Interkulturelle Begegnung (ZIB) in Baden eine „Baroque Arabesque“, in der europäischer Barock mit Arien von Georg Friedrich Händel und italienischer Instrumentalmusik auf orientalische Musik mit Rahmentrommeln, Zimbeln, Riq und Oud-Klängen trifft. Nähere Informationen und Karten beim ZIB unter 02252/252530-0, e-mail office @ zib.or.at und www.zib.or.at.

Der Lionsclub Weinviertel Nord veranstaltet am Sonntag, 5. März, ab 16 Uhr im VAZ - Prof. A. Kornherr Musikerheim in Staatz ein Benefizkonzert mit dem Danube-Brass-Ensemble unter der Leitung von Daniel Muck. Am Dienstag, 7. März, folgen ab 19.30 Uhr im Schlosskeller Staatz Lisi Heller, Oliver Timpe, Richard Schmetterer und Matthias Heller mit der Austro-Pop-Hommage „Hovacek". Nähere Informationen und Karten unter 0664/5566398, e-mail kulturzentrum.staatz @ gmail.com und www.staatz.at.

Traditional Jazz, Blues, Boogie, Ragtime und Stridepiano bringt das David Marsall Trio am Dienstag, 7. März, ab 19.30 Uhr im Ristorante Pierino in Traiskirchen zu Gehör; Eintritt: freie Spende. Reservierungen unter 02252/57227 und e-mail info @ ristorante-pierino.at; nähere Informationen bei Pro Jazz Austria unter 0699/10311726 und www.projazz.at.

Am Mittwoch, 8. März, bestreitet Denk mit Birgit Denk, Alex Horstmann, Harald Wiesinger, Ludwig Ebner und Philipp Mayer in der Johann-Pölz-Halle in Amstetten das Eröffnungskonzert von „Ars Femina 2023“. Ab 19.30 Uhr sind dabei neue Lieder aus dem Album „Erdbeeren und Musik“ zu hören. Nähere Informationen und Karten beim Kultur- & Tourismusbüro Amstetten unter 07472/601-454 und https://avb.amstetten.at.

Am Freitag, 10. März, bringen der Jazzgitarrist John Scofield und seine Band ab 20 Uhr im Cinema Paradiso St. Pölten bei ihrem Konzert „Yankee Go Home“ Americana/Rock-Hits, jazzige Folknummern sowie originale Scofield-Songs zu Gehör. Nähere Informationen und Karten beim Cinema Paradiso St. Pölten unter 02742/21400 und und www.cinema-paradiso.at/st-poelten.

Am Freitag, 10. März, macht auch das Internationale Akkordeon Festival 2023 Station in der Bühne Purkersdorf und präsentiert ab 19.30 Uhr ein Konzert des Ensembles Bratfisch, das die lokale Tradition und das Wienerlied mit musikalischen Elementen aus dem Balkan, aus Südamerika und der Klassik vermischt. Nähere Informationen und Karten unter 02231/64853 bzw. 0664/4166633, e-mail office @ die-buehne.at und www.die-buehne-purkersdorf.at.

Am Samstag, 11. März, bringt das Tonkünstler-Orchester unter Yutaka Sado ab 18.30 Uhr im Auditorium von Schloss Grafenegg Sergej Rachmaninows Konzert für Klavier und Orchester Nr. 3 d-moll op. 30 und Gustav Mahlers Symphonie Nr. 1 D-Dur inklusive „Blumine“ zur Aufführung; Solist ist Kyohei Sorita am Klavier. Nähere Informationen und Karten unter 01/5868383, e-mail tickets @ grafenegg.com und www.grafenegg.com.

Ebenfalls am Samstag, 11. März, lässt der Wiener Concert-Verein unter Leslie Suganandarajah in der Kulturfabrik Hainburg „Die Strahlen der Sonne“ erklingen. Ab 18 Uhr sind dabei die Uraufführung von Matthias Bartolomeys „Die Wellen“ für Violoncello und Streichorchester op. 8, Wolfgang Amadeus Mozarts „Salzburger Divertimento“ in D-Dur KV 136, Ludwig van Beethovens „Molto Adagio“ aus dem Streichquartett op. 132 sowie Robert Schumanns Konzert für Violoncello und Orchester in a-moll zu hören; Solist ist Matthias Bartolomey am Violoncello. Nähere Informationen und Karten unter 0664/73616493, e-mail hainburger @ haydngesellschaft.at und https://haydngesellschaft.at.

Das Kino im Kesselhaus am Campus Krems begrüßt am Samstag, 11. März, mit CULK die Formation rund um Sängerin und Multiinstrumentalistin Sophie Löw zu einem Live-Konzert mit Auszügen aus ihrem zweiten Album, „Zerstreuen über Euch“. Beginn ist um 20.30 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 02732/908000, e-mail tickets @ kinoimkesselhaus.at und www.kinoimkesselhaus.at.

Im Salzstadl in Krems/Stein wiederum stellt das Richie Winkler Projekt featuring Frauenlob/Stolz/Derschmidt am Samstag, 11. März, ab 20 Uhr das neue Programm „Stich Down“ vor. Karten beim Salzstadl unter 02732/70312, e-mail office @ salzstadl.at und www.salzstadl.at; nähere Informationen beim Verein That’s Jazz unter 0680/3258318, e-mail info @ thatsjazz.at und www.thatsjazz.at.

„Get the beat out of the Box“ heißt es am Samstag, 11. März, im Kupelwieser.Kultur.Zentrum (KUZ) in Markt Piesting, wo der Beat Poetry Club ab 19.30 Uhr A-cappella-Soul/Pop mit eigenen Songs und bekannten Hits in eigenen Arrangements zu Gehör bringt. Nähere Informationen und Karten beim KulturKlub Piesting unter 0676/4300315, e-mail kulturklub @ piesting.net und www.piesting.net.

Melanie Dekker aus Kanada macht am Samstag, 11. März, im Zuge ihrer „Big Heart Tour” Station in der „Kulturmü´µ“ in Hollabrunn und bringt ab 20 Uhr eine Mischung aus Folk-Pop und Country-Rock auf die Bühne. Nähere Informationen und Karten bei der „Kulturmü´µ“ Hollabrunn unter 02952/20248 oder 0699/11533556, e-mail karten @ kulturmue.at und www.kulturmue.at.

Im Stadttheater von Bruck an der Leitha feiert das Quartett Unerhört aus Hainburg ab 19 Uhr die Release-Show der neuen EP „Charmant Arrogant”; Support ist die Austropop-Coverband Talentfrei. Nähere Informationen und Karten unter 0664/8370482, e-mail office @ kultur-bruck.at und www.kultur-bruck.at.

Schließlich gibt der Sänger und „Okidoki“-Moderator Christoph Hirschler am Sonntag, 12. März, ab 16 Uhr in der Stadthalle Ternitz ein Familienkonzert mit den Special Guests Kater Kurt, Melly und Robert Steiner. Nähere Informationen und Karten unter 0676/5771136 und www.ternitz.at.

