AVISO: Hubschrauber Leonardo AW169 „Lion“ landet in Aigen

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner übergibt den neuen Mehrzweckhubschrauber an die Fliegertruppe

Wien (OTS) - Am Freitag, den 3. März 2023, übergibt Verteidigungsministerin Klaudia Tanner in Aigen im Ennstal den zweiten in Österreich gelandeten Mehrzweckhubschrauber Leonardo AW169 „Lion“ an die Luftstreitkräfte. Neben der Ministerin nehmen am Festakt Landesrat Johann Seitinger, in Vertretung des Landeshauptmanns Christopher Drexler, sowie Generalstabschef Rudolf Striedinger teil.

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich zu diesem Termin eingeladen. Es bestehen Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten.

Zudem wird ein Shuttle-Service von der Grazer Gablenz-Kaserne angeboten (Platzangebot für Shuttle nur, so lange Plätze verfügbar sind, Anmeldung per email).

Aufgrund der Sicherheitsbestimmungen ist eine Anmeldung bis 2. März 2023, 16:00 Uhr, unter +43 (0)664-622-3304 bzw. presse.steiermark@bmlv.gv.at, verpflichtend.

Shuttle;

08:30 Uhr:

Treffpunkt Gablenz-Kaserne (Strassgangerstraße 360, 8054 Graz) mit Shuttle-Service nach Aigen im Ennstal und zurück.

Zeit & Ort:

10:00 Uhr:

Treffpunkt bei der Wache am Kaserneneingang Fliegerhorst Fiala- Fernbrugg,

8943 Aigen im Ennstal.

10:30 Uhr:

Beginn des Festaktes mit „Schlüsselübergabe“ und Demonstrationsflug.

11:30 Uhr: Beendigung des Festaktes.

