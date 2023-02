Wölbitsch/Ellensohn: Bürgermeister hat Stadtverfassung gebrochen und dem Wiener Gemeinderat die Unwahrheit gesagt

SPÖ und Wien Energie reagieren auf die Energiekrise weiterhin mit Steuergeld für riskante Geschäfte

Wien (OTS) - „Offensichtlich wollen die Wiener SPÖ und die Wien Energie unter sich bleiben. Man strebt an, sich der Kontrolle schlichtweg zu entziehen“, so Klubobmann Markus Wölbitsch im Zuge der heutigen Pressekonferenz zu den aktuellen Entwicklungen hinsichtlich des stadteigenen Schutzschirms.

Dies sei vor allem ein klares Zeichen, dass mit der bisherigen Strategie weiter gemacht werde, Geschäfte mit einem einen nach oben offenen Risiko abgeschlossen werden und somit ein hoher Liquiditätsbedarf bestehe. „Die Antwort ist offenbar nicht eine Adaptierung des Geschäftsmodells oder ein Herunterfahren der Börseaktivitäten, sondern mehr Geld für die gleiche Art von Geschäften. Und das zulasten der Bürgerinnen und Bürger“, so Wölbitsch weiter.

Gleichzeitig werde die U-Kommission vonseiten der Stadt und der Wiener SPÖ trockengelegt. „Es ist natürlich Häme, wenn Bürgermeister Ludwig konstatiert, dass diese keine Substanz habe, wenn man keine Akten liefert oder einen Großteil ablehnt“, so der Klubobmann weiter. Was es für einen Unterschied macht, wenn man Unterlagen bekommt, habe man am Beispiel des kürzlich veröffentlichten elektronisches Aktes gesehen.



Denn dieser habe zwei wesentliche Dinge hervorgebracht. So sei in einem Mail vom 12. Juli 2022 zu lesen, dass ersucht werde „die vom Bürgermeister gewünschte Ergänzung („Freistellung“) vorzubereiten“. Dies zeige klar, dass Ludwig viel früher in dem gesamten Prozess einbezogen war und viel früher als behauptet Bescheid wusste. Und der Kreditvertrag über die ersten 700 Millionen Euro sei überhaupt erst am 4. August 2022 von den Stadtwerken und der Stadt Wien geschlossen worden, was auf keine allzu große Dringlichkeit hindeutet. „Fakt ist: Dieses sensible Instrument der Notkompetenz gehört geschützt, anstatt es - wie im vorliegenden Fall - seitens des Bürgermeisters missbräuchlich zu verwenden“, so Wölbitsch.

Die Grünen Wien interessieren sich vor allem dafür, ob die Stadträt:innen tatsächlich – wie von der SPÖ insinuiert – den Sommer über im Urlaub waren und dadurch keine Sitzungen abgehalten werden konnten. „Das fällt uns schwer zu glauben – schließlich haben die Stadträt:innen nicht 9 Wochen Ferien wie die Volksschüler:innen“, so Klubobmann David Ellensohn. Die Grünen haben dazu einen Beweisantrag eingebracht. In Sachen fehlender Unterlagen unterstützt Ellensohn ÖVP-Klubobmann Wölbitsch: „Der Bürgermeister kann mit einer simplen Weisung die Unterlagen herbeischaffen. Er will es nur nicht. Nicht der Bürgermeister braucht einen persönlichen Schutzschirm um sich herum, sondern die Wiener:innen und Wiener“, so Ellensohn.

