ÖAMTC: Club erinnert an Sperre Stammersdorfer Kellergasse

Gültig an Nachmittagen und Wochenenden

Wien (OTS) - In der Stammersdorfer Kellergasse - Verbindung Stammersdorf-Hagenbrunn - ist das Fahren mit Kraftfahrzeugen aller Art in beiden Fahrtrichtungen in der Zeit von 1. März bis 31. Oktober (Freitag bis Sonntag von 10:00 bis 22:00 Uhr sowie werktags Montag bis Donnerstag von 16:00 bis 22:00 Uhr), ausgenommen Linienbus und landwirtschaftliche Fahrzeuge, jeweils nach den Einfahrten zum Senderparkplatz, verboten.

Das bedeutet laut ÖAMTC, dass das beliebte Ausflugsziel Hagenbrunn von Wien kommend über die Brünner Straße (B7) Föhrenhain oder über Bisamberg und Kleinengersdorf angefahren werden muss.

