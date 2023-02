WKÖ: Fahrzeugindustrie begrüßt Förderauftakt zur Klima- und Transformationsoffensive

FV-Obmann Rauscher: Die Offensive flankiert die grüne Transformation und unterstützt die Fahrzeugindustrie in ihrer Funktion als wesentliche Leitbranche für Österreich

Wien (OTS) - „Die Klima- und Transformationsoffensive hat für die österreichischen Betriebe der Fahrzeugindustrie eine große Bedeutung. Die Offensive flankiert die grüne Transformation, in den für uns wesentlichen Bereichen und unterstützt die Fahrzeugindustrie dabei, weiterhin Leitbranche für Österreich zu bleiben. Wichtig ist aber auch, dass die Bundesregierung, wie heute angekündigt, aktiv an einer Überarbeitung des Beihilferechts arbeitet, damit dieses den Zielen des Green Deals nicht im Wege steht“, so Karl-Heinz Rauscher, Obmann des Fachverbands der Fahrzeugindustrie in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) zum heute von Bundesminister Martin Kocher präsentierten Start der Klima- und Transformationsoffensive für Österreich.

Die österreichische Fahrzeugindustrie zählt zu den forschungsintensivsten Branchen Österreichs. Mit den neuen Fördermaßnahmen werde die Entwicklung und Produktion von Schlüsseltechnologien in Österreich begleitet, damit die Transformation der heimischen Betriebe in Österreich ermöglicht und Wachstum in Österreich generiert werden kann. „Ein ebenso wichtiger Betrag sind die Förderungsmaßnahmen für die Qualifizierung der Mitarbeiter:innen, welche die österreichischen Unternehmen der Fahrzeugindustrie benötigen, um neue Produkte entwickeln und produzieren zu können“, hält Rauscher fest. Der durch die Transformation ausgelöste Umschulungs- und Qualifizierungsbedarf der Mitarbeiter:innen werde durch Maßnahmen des BMAW sinnvoll unterstützt.

„Wir unterstreichen nochmals den Adaptierungsbedarf im europäischen Beihilfenrecht, der es ermöglichen soll, heimische Betriebe effektiv dabei zu unterstützen, ihre Produktionsanlagen auf neue Technologien umzurüsten“, so der Fachverbandsobmann abschließend. (PWK056/RA)

