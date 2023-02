„Dok 1: Wahnsinn à la Carte – die extreme Welt der Spitzenköche“ mit Lisa Gadenstätter am 1. März in ORF 1

Danach: „Voll verzuckert – That Sugar Film“

Wien (OTS) - Rauer Umgangston, zahllose Überstunden und schlechte Bezahlung – so werden die Zustände in den Küchen der Spitzengastronomie gerne beschrieben, selbst heute noch. In „Dok 1:

Wahnsinn à la Carte – die extreme Welt der Spitzenköche“ besucht Lisa Gadenstätter am Mittwoch, dem 1. März 2023, um 20.15 Uhr in ORF 1 mehrere dieser Gourmet-Tempel, um nachzufragen, was das Erhalten und Behalten von Sternen und Hauben Spitzenköchinnen und -köchen und deren Teams abverlangt. Anschließend um 21.05 Uhr zeigt „Voll verzuckert – That Sugar Film“ den spannenden Selbstversuch des australischen Schauspielers und Filmemachers Damon Gameau, der die bittere Wahrheit über die Folgen des übermäßigen Genusses des süßen Nahrungsmittels filmisch dokumentiert.

„Dok 1: Wahnsinn à la Carte – die extreme Welt der Spitzenköche“ mit Lisa Gadenstätter um 20.15 Uhr

Lisa Gadenstätter trifft unter anderem Österreichs jüngsten Fünf-Hauben-Koch, Benjamin Parth, der den begehrten Auszeichnungen hinterherjagt, seit er 16 Jahre alt ist; die gebürtige Iranerin Parvin Razavi, die für ihr hochgelobtes Restaurant in Wien täglich an die körperlichen Leistungsgrenzen geht; oder Lukas Mraz, dem trotz zweier Michelin-Sterne die gute Stimmung in der Küche wichtiger ist als sämtliche kulinarische Anerkennungen. Solch eine Einstellung war zu seinen besten Zeiten undenkbar: Ex-Starkoch Reinhard Gerer, der als einziger Österreicher einst vier Hauben innehatte, jedoch später vor allem wegen privater Probleme von sich reden machte, versucht sich heute an Luxus-Hundefutter. Während der Zubereitung erzählt er, wie er die Veränderungen in der Branche beobachtet. Diese soll heute auch unter einem immensen Nachwuchs-Problem leiden. Das mag man kaum glauben, wenn man sich mit der Salzburger Newcomerin Paula Bründl unterhält. Die Staffelsiegerin in der deutschen Kochshow „The Taste“ hat sogar ihre Psychologie-Karriere aufgegeben, um sich ganz der Arbeit in der Küche hinzugeben.

„Voll verzuckert – That Sugar Film“ um 21.05 Uhr

Zucker ist weltweit das am weitesten verbreitete Nahrungsmittel. Doch welchen Effekt hat Zucker auf den menschlichen Körper? Was passiert, wenn die Ernährung vor allem aus zuckerhaltigen Lebensmitteln besteht? Diese Fragen stellte sich der australische Schauspieler und Filmemacher Damon Gameau und wagte den Selbstversuch: Er isst 60 Tage lang 40 Teelöffel Zucker täglich. Gameaus Diät, die er unter wissenschaftlicher Aufsicht durchführte, bestand aber nicht aus Süßigkeiten, sondern aus vermeintlich gesunden Lebensmitteln, wie fettarmem Joghurt, Müsli, Fruchtriegeln, Säften oder Smoothies. Damon Gameau reist für sein Experiment durch die süße, weite Welt des Zuckers, schaut der Lebensmittelindustrie auf die Finger und besucht Fachleute der Medizin und Ernährungsberatung und nicht zuletzt auch Zucker-Geschädigte.

