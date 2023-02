AUGE/UG: Freiheit für alle Gewerkschafter:innen in Belarus! Freiheit für alle politischen Gefangenen!

Gewerkschafter:innen in Belarus wegen Organisieren von Streiks zu langjährigen Haftstrafen verurteilt

Wien (OTS) - In Belarus wurden am 17. Februar 2023 zehn Gewerkschafter:innen der Initiative "Rabochy rukh" (Arbeiterbewegung) in einem Schauprozess zu langjährigen Haftstrafen wegen Hochverrats verurteilt. Die politischen Gefangenen versuchten in zwei großen Fabriken in der Region Homel Streiks zu organisieren. "Rabochy rukh" wurde am 21. September 2021 von den belarussischen Behörden als extremistisch eingestuft, zahlreiche Mitglieder verhaftet.



Das Regionalgericht Homel im Südosten des Landes verurteilte am 17. Februar 2023 zehn Gewerkschafter:innen:



Aliaksandr Kapshul, 15 Jahre Haft

Uladzimir Zhurauka, 15 Jahre Haft

Siarhei Shelest, 14 Jahre Haft

Andrei Paheryla, 14 Jahre Haft

Aliaksandr Hashnikau, 14 Jahre Haft

Siarhei Dziuba, 12 Jahre Haft

Ihar Mints, 12 Jahre Haft

Valyantsin Tseranevich, 12 Jahre Haft

Syarhey Shametska, 12 Jahre Haft

Hanna Ablab, 11 Jahre Haft



Als Gewerkschafter:innen verurteilen wir die Verfolgung der unabhängigen Gewerkschafter:innen in Belarus auf das Schärfste und fordern die sofortige Freilassung aller inhaftierten Gewerkschafter:innen sowie aller politischen Gefangenen.



Freiheit für alle politischen Gefangenen!





