Erste Phase des Beteiligungsprozesses zur KZ-Gedenkstätte Gusen abgeschlossen

In Workshops und Expert*inneninterviews wurden Grundlagen zur Erweiterung der Gedenkstätte erarbeitet. Diese liegen nun als Zusammenfassung vor.

Wien (OTS) - 2021/22 kaufte die Republik Österreich mehrere Grundstücke am Areal des ehemaligen KZ Gusen I sowie im Eingangsbereich der von Häftlingen errichteten Stollenanlage „Bergkristall“ in St. Georgen an der Gusen. Mit ihnen soll die bestehende Gedenkstätte weiterentwickelt werden.

Um von Beginn an eine möglichst breite Einbindung aller regionalen, nationalen und internationalen Interessensgruppen zu gewährleisten, rief die KZ-Gedenkstätte Mauthausen einen Beteiligungsprozess zur Erarbeitung eines Masterplans mit gestalterischen und funktionalen Richtlinien ins Leben.

Nach einer umfangreichen Grundlagenerhebung starteten die Kommunikationsagentur art:phalanx und heri&salli Architektur im August 2022 mit den Beteiligungsformaten. Nun wurde eine Zusammenfassung dieser ersten Analysephase auf der Website www.gusen-memorial.org veröffentlicht.

Interviews – auch mit Überlebenden des Konzentrationslagers Gusen –, Workshops und Informationsveranstaltungen sorgten für Transparenz und eine partnerschaftliche Mitwirkung der verschiedenen Interessensgruppen. Zu ihnen zählen Vertreter*innen der Opfernationen und Opferverbände ebenso wie die regionale Bevölkerung. Die diversen Möglichkeiten, sich aktiv an der Gestaltung der künftigen Gedenkstätte zu beteiligen, wurden sehr positiv aufgenommen.

Barbara Glück, Direktorin der KZ-Gedenkstätte Mauthausen:

„Es ist großartig, dass so viele unterschiedliche Personen und Gruppen gemeinsam mit uns an der Vision einer erweiterten Gedenkstätte Gusen arbeiten. Der bisherige intensive Austausch gibt uns zahlreiche neue Impulse und das positive Feedback zeigt uns, dass dieser Prozess genauso wichtig ist wie das Ergebnis selbst, weil es so von allen mitgestaltet wird.“

Nun beginnt eine darauf aufbauende Vertiefungsphase mit weiteren Beteiligungsformaten. Einer der Workshops widmet sich eigens den Vorstellungen und Anliegen der Jugend. Die Ergebnisse werden noch dieses Jahr in einem Endbericht samt Masterplan dargestellt. Dieser ist Grundlage für weitere Gestaltungsmaßnahmen.

Das KZ Gusen war ein Zweiglager des Konzentrationslagers Mauthausen. Nach seiner Errichtung Ende 1939 waren hier mehr als 71.000 Personen aus ganz Europa inhaftiert. Mehr als die Hälfte kam in Gusen zu Tode. Nach der Befreiung im Mai 1945 wurden die Baulichkeiten des Lagers größtenteils abgetragen und mit einer Wohnsiedlung überbaut oder industriell genutzt.

