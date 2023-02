“It’s about your products. Not ours.” – Verpackungsmaschinenspezialist ROVEMA lädt zu “Customized Experiences” am hessischen Firmensitz (FOTO)

Fernwald (ots) - Das Maschinenbauunternehmen ROVEMA plant für 2023 eine Reihe maßgeschneiderter Kundenveranstaltungen für diverse Sektoren der Lebensmittelindustrie. Die Events finden am Firmenhauptsitz im hessischen Fernwald statt.

“It’s about your products. Not ours.“ – Unter diesem Slogan startet ROVEMA, deutscher Spezialist für Verpackungsmaschinen und nachhaltige Verpackungslösungen, ab Frühjahr 2023 eine Serie von Veranstaltungen, individuell angepasst auf verschiedene Teilbranchen der Lebensmittelindustrie.

Die Gäste erwartet eine intensive persönliche Beratung und Betreuung durch ROVEMAS Packaging Experts, Live-Vorführungen, sowie spezifische Branchen-Vorträge und Präsentationen zu Themen wie nachhaltige Verpackungslösungen oder Produktschutz.

ROVEMA-CEO Christoph Gusenleitner sagt dazu: „Wir laden unsere Kunden von heute und morgen dazu ein, bei uns vor Ort Lösungen für nachhaltiges, auf ihre Bedürfnisse abgestimmtes Verpacken zu entdecken und zu erleben. Das Besondere an ROVEMA sind unsere individuell anpassbaren Maschinen, unser spezielles Anwendungs-Knowhow und die Expertise rund um den Bereich Nachhaltigkeit. Das lässt sich am eindrucksvollsten direkt bei uns, in unserem Experience Center an unserem Hauptproduktionsstandort präsentieren und verstehen.”

Mit den Customized Experiences will ROVEMA verdeutlichen, dass für das Unternehmen der Kunde und seine Bedürfnisse an erster Stelle stehen: „Unsere Kunden und die speziellen Anforderungen rund um ihre Produkte stellen wir auch im Rahmen unserer Veranstaltungen in den Mittelpunkt. Wir wollen ihnen mit unserer ganzen Fachkompetenz zur Verfügung stehen. Deshalb werden wir bereits 2023 klassische Messebeteiligungen überdenken und beispielsweise nicht mehr auf der Interpack ausstellen. Stattdessen bieten wir direkt bei uns auf dem Firmengelände mit unseren Customized Experiences eigene, komprimierte und effektive Events an, die individuell auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind”, so CSO Florian Lude.

Die Veranstaltungsreihe startet im März 2023. Den Auftakt macht ein Event für die Kaffee-Branche. Weitere Veranstaltungen, unter anderem für die Süßwaren- und Pulver-Branche, sind für 2023 in Planung.

Unter rovema-experience.com können sich Interessierte aus den entsprechenden Branchen für die Veranstaltung anmelden.

Über ROVEMA:

Mit der Erfahrung von mehr als 60 Jahren entwickelt ROVEMA Verpackungsanlagen, die den komplexen Ansprüchen moderner Kreislaufwirtschaft gerecht werden. ROVEMA denkt ganzheitlich und nachhaltig. So stehen die spezifischen Anforderungen von Kunden und ihren Produkten bei ROVEMA im Zentrum der Entwicklung effizienter und zukunftsfähiger Verpackungsmaschinen. Ein Erfolgskonzept – ROVEMA hat bereits mehr als 30.000 Maschinen und Anlagen weltweit ausgeliefert.

