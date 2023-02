Barbara Meier ist Gastjurorin beim „Dancing Stars“-Auftakt

Unterstützung für aus Maria Angelini-Santner und Balázs Ekker bestehende Fix-Jury

Wien (OTS) - In drei Tagen geht es los! Am Freitag, dem 3. März 2023, startet die 15. Staffel von „Dancing Stars“ live um 20.15 Uhr in ORF 1. Ob es für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des ORF-1-Tanzevents nur einen oder gar zehn Punkte gibt, entscheiden Maria Angelini-Santner, Balázs Ekker sowie ein wöchentlich wechselnder Gastjuror bzw. eine Gastjurorin. Die erfahrene „Dancing Stars“-Fix-Jury erhält dabei jede Woche prominente Unterstützung – beim Auftakt nimmt Model und Schauspielerin Barbara Meier auf dem dritten Jury-Stuhl Platz! Durch die zehn Shows führen Mirjam Weichselbraun und erstmals Andi Knoll.

Barbara Meier ist erste Gastjurorin

Model und Schauspielerin Barbara Meier hat im Laufe ihrer Karriere schon selbst Fernseh- und Tanzluft geschnuppert – auch beides in Kombination! Den Einstieg ins Showbusiness schaffte die Wahl-Wienerin 2007 in einer Model-Castingshow im deutschen Fernsehen. 2018 nahm sie an der elften Staffel des deutschen „Dancing Stars“-Pendants teil und kam dort sogar bis ins Finale. Barbara Meier: „Ich liebe Tanz, habe früher selbst als Rock-’n’-Roll-Trainerin gearbeitet und konnte bei der deutschen Variante ‚Let’s Dance‘ sogar bis ins Finale tanzen. Umso mehr freue ich mich, mich nun als Jurorin in meiner neuen Heimat von so vielen unterschiedlichen Tänzen begeistern zu lassen. Es gibt keine andere Show, die so viel Eleganz, Glamour und Lebensfreude versprüht.“

Maria Santner und Balázs Ekker sind die Fix-Jury

Die „Dancing Stars“-Jury, bestehend aus Maria Angelini-Santner und Balázs Ekker sowie einem wöchentlich wechselnden Gastjuror bzw. einer Gastjurorin, kann pro Paar je bis zu zehn Punkte vergeben. Das Experten-Duo hat bereits in vergangenen „Dancing Stars“-Staffeln Jury-Luft geschnuppert. Maria Angelini-Santner war bei fünf „Dancing Stars“-Staffeln als Profitänzerin im Einsatz, 2017 ging der Sieg an sie und ihren prominenten Tanzpartner Martin Ferdiny. Bei den vergangenen beiden Staffeln des ORF-1-Tanzevents saß sie in der Jury. Balázs Ekker tanzte bei den ersten sechs „Dancing Stars“-Staffeln mit prominenten Kandidatinnen – mit Astrid Wirtenberger 2011 sogar bis zum Sieg. Anschließend wechselte er vom Parkett auf den Jury-Sessel.

Kandidatinnen und Kandidaten sowie Profis in den Starlöchern

Wenn der bekannteste Ballroom des Landes seine Pforten öffnet, wird es auch für die prominenten Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 15. Staffel von „Dancing Stars“ spannend: Omar Khir Alanam & Kati Kallus, Michael Buchinger & Herbert Stanonik, Eveline Eselböck & Peter Erlbeck, Lucas Fendrich & Lenka Pohoralek, Corinna Kamper & Danilo Campisi, Hannes Kartnig & Catharina Malek, Lilian Klebow & Florian Gschaider, Alexander Pointner & Manuela Stöckl, Martina Reuter & Nikolaus Waltl und Karina Sarkissova & Dimitar Stefanin.

Um dem Publikum Gelegenheit zu geben, alle Paare besser kennenzulernen, wird in der ersten Sendung keines von ihnen die Show verlassen müssen. Die Jurywertung und das Publikumsvoting für den ersten Solotanz werden in die zweite Ausgabe am 10. März übernommen und fließen in die Entscheidung, welches Paar als erstes die Show verlassen muss, ein.

„Dancing Stars“ online und im ORF TELETEXT

Spannende Storys, exklusive Interviews und Backstage-Infos, die besten Fotos und der „Ballroom-Talk“ mit Social-Media-Postings (#dancingstars23), der jeden Freitagabend zum Live-Ticker und unterhaltsamen Begleitprogramm der Show wird – das bietet dancingstars.ORF.at. Auf der Website und der Videoplattform ORF-TVthek wird außerdem ein umfassendes Streaming-Package mit Live-Streams und Videos-on-Demand aller Shows geschnürt. Die „Dancing Stars“-Facebook-Seite liefert ebenfalls News, präsentiert Snippets und Schappschüsse und ist das ideale Forum für Postings/Kommentare und Likes. Auf den Facebook- und Instagram-Channels des ORF sowie von ORF 1 wird die Show ebenfalls begleitet. Der ORF TELETEXT bietet in den Magazinen „Kultur und Show“ sowie „Leute“ und auf seinen Programmseiten einen raschen Überblick zum Geschehen. Wer die Lieblingsrezepte der „Dancing Stars“ nachkochen will, findet sie auf ORF extra (extra.ORF.at). Aktuelle Informationen, Autogrammkarten, „Dancing Stars“-Scoreboards, Gewinnspiele und viele weitere Mitmach-Möglichkeiten gibt es auf mein.ORF.at.

