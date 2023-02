„WELTjournal“-Reportage „Russland – Alltag im Krieg“ am 1. März um 22.30 Uhr in ORF 2

Danach im „WELTjournal +“: „Gruppe Wagner – Russlands Söldner-Armee“

Wien (OTS) - Der Krieg gegen die Ukraine erschüttert zunehmend auch die russische Gesellschaft. Seit mit der Teilmobilmachung Tausende Väter, Ehemänner, Brüder und Söhne an die Front geschickt wurden, verliert Putins sogenannte „Spezial-Operation“ in der Ukraine an Rückhalt. Das „WELTjournal“ – präsentiert von Patricia Pawlicki – zeigt dazu im Rahmen des ORF-Schwerpunkts „Ein Jahr Ukraine-Krieg“ (Details unter presse.ORF.at) am Mittwoch, dem 1. März 2023, um 22.30 Uhr in ORF 2 die Reportage „Russland – Alltag im Krieg“ von ORF-Korrespondentin Carola Schneider. Im „WELTjournal +“ folgt um 23.05 Uhr die Dokumentation „Gruppe Wagner – Russlands Söldner-Armee“.

WELTjournal: „Russland – Alltag im Krieg“

Russland-Korrespondentin Carola Schneider zeigt, wie sehr der Alltag der Russen und Russinnen durch den Krieg bestimmt ist. Sie trifft eine Familie, die nach Kriegsausbruch Russland verlassen hat, weil sie keine Perspektive mehr sieht und sich eine neue Existenz in Israel aufbauen will. Sie begleitet eine junge Künstlerin, die sich mit ihrer Kunst gegen den Krieg ausspricht und trotz Repressalien in ihrer Heimat bleibt. Weiters einen orthodoxen Priester, der sich – anders als seine Kirche – gegen den Krieg ausspricht und deshalb zu einer Geldstrafe verurteilt wurde. Und sie spricht mit einem jungen Mann, der von einem neuen Groß-Russland träumt und als Freiwilliger in den Krieg in die Ukraine gezogen ist, um – wie er sagt – die Russen im Donbass zu schützen.

WELTjournal +: „Gruppe Wagner – Russlands Söldner-Armee“

Die Söldner der Gruppe Wagner sind bekannt für ihre Brutalität. Im Auftrag der russischen Regierung setzen sie weltweit russische Interessen durch, von Zentralafrika über Syrien bis in die Ukraine. Seit Beginn des Ukraine-Kriegs hat die Wagner-Gruppe Tausende Schwerverbrecher aus Straflagern rekrutiert und als Söldner an die Front geschickt, wo sie eine Spur der Verwüstung hinterlassen. „WELTjournal +“, gedreht noch vor dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, legt die Machenschaften der Gruppe Wagner offen. Ehemalige Söldner und Augenzeugen berichten vom skrupellosen Vorgehen der russischen Söldnerarmee. Dokumente und Videoaufnahmen bieten Einblick in eine neue Ära des Kalten Kriegs, die von der Gruppe Wagner orchestriert wird.

