Jubiläum bei Rollenbau GmbH: eine runde Erfolgsgeschichte seit 50 Jahren

Wien (OTS) - Der 1973 gegründete Wiener Familienbetrieb Rollenbau ist seit jeher bei Nischenprodukten erfolgreich, die in kaum einem österreichischen oder internationalen Unternehmen fehlen: Rollen und Räder. Es handelt sich um kleine, unerlässliche Hilfsmittel, die Produktions- und Dienstleistungsbetriebe buchstäblich am Laufen halten – sei es bei Transportwägen, Hebebühnen oder Betten im Gesundheitsbereich. „ Die Erfindung des Rades vor gut 5.000 Jahren ist die Basis unseres Erfolgs “, schmunzelt Geschäftsführer Karl Rosse, der das Unternehmen gemeinsam mit seinem gleichnamigen Sohn in der vierten Generation leitet. „ Von Anfang an haben wir auf kompromisslose Kundenorientierung ohne Wenn und Aber gesetzt “, so der Unternehmer in Hinblick auf das 50-jährige Firmenjubiläum: „ Etwa bieten wir unseren über 8.000 Kundinnen und Kunden Muster und 3D-Modelle aller unserer Produkte an .“

Ob aus Edelstahl, Polyamid oder Gusseisen, witterungsbeständig, verschleißarm oder stoßfest: Die Auswahl an Rädern und Rollen ist riesig und Expertenwissen bei deren Einsatz ganz entscheidend. Unter dem Motto „Einfach rollen lassen“ bietet die Firma Rollenbau Orientierung und Beratung im 12.000 Produkte umfassenden Sortiment – damit in Österreichs Produktions- und Handelsbetrieben alles rund läuft. Außerdem beliefert Rollenbau Unternehmen in über 45 Ländern weltweit. Das Unternehmen ist im 23. Wiener Gemeindebezirk beheimatet und richtet sein Handeln nach strengen Umwelt-, Sicherheits- und Qualitätsstandards aus.

Seit vier Generationen denkt und arbeitet die Rollenbau GmbH nachhaltig – lange bevor dieser Begriff in aller Munde war. Das Unternehmen ist einem schonenden Umgang mit der Umwelt verpflichtet und setzt unter anderem auf Elektroautos, LED-Beleuchtung sowie umweltfreundliche Energie, etwa durch den hauseigenen Stromspeicher. Das erklärte Ziel ist es, den ökologischen Fußabdruck so gering wie möglich zu halten, beispielsweise durch Abfallvermeidung, Energiesparmaßnahmen und Kompensation von nicht vermeidbaren CO2-Emissionen.

Außerdem unterstützt und fördert der Familienbetrieb im Wissen um die positive Wirkung von Team- und Mannschaftsgeist die Jugendbereiche ausgewählter Sportteams. Auch soziales Engagement hat bei der Rollenbau GmbH einen hohen Stellenwert: Im Rahmen der Initiative „Zukunft für Kinder“ begleitet das Unternehmen zwei indische Patenkinder, liefert kostenlose Rollen und Räder an die Caritas und spendet regelmäßig an das World Food Programme der UNO.

„ Wir freuen uns darauf, auch in den nächsten Jahrzehnten unser Fachwissen im Bereich Räder und Rollen weiterzugeben – damit in der heimischen und internationalen Wirtschaft weiterhin erfolgreich positioniert, kommissioniert, gestapelt und transportiert werden kann “, so Geschäftsführer Karl Rosse.

