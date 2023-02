„Leinen los!“ - Austrian Boat Show – BOOT TULLN von 2. bis 5. März 2023

Segelyachten und Segelboote auf der Boot Tulln

Tulln (OTS) - „Wassersport Total“ lautet das Motto der Austrian Boatshow – BOOT TULLN und ist der alljährliche Treffpunkt für Österreichs Wassersportler zum idealen Zeitpunkt kurz vor Saisonstart. 360 Aussteller präsentieren einen kompletten Querschnitt aus der Welt des Wassersports: Motorboote, Segelboote, Luxusyachten, Elektroboote, Kanu & Kajak, Fun- und Tauchsport, Bootsurlaube, Charter und jede Menge Zubehör.

„ Die Hanse 510 ist mit einer Länge von 16 Metern die größte ausgestellte Segelyacht der Austrian Boat Show – BOOT TULLN 2023. Mit der Beneteau Oceanis 46.1, der Bavaria C42, der Jeanneau 440 und der Hanse 460 werden 4 Siegeryachten mit dem prestigeträchtigen Titel „Europas Yacht des Jahres“ aus den vergangenen Jahren präsentiert. Yachten bis 16 Meter Länge, Cruiser, Racer, Multihulls, Daysailer bis hin zu fliegenden (foilenden) Booten, wir bieten unseren Besuchern das komplette Angebot! “, freut sich Mag. Michaela Brunner, Prokuristin und Messeleiterin der BOOT TULLN.

Die neue Hanse 510 – die größte Segelyacht auf der Austrian Boat Show

Die neue Hanse 510 ist eine wahre Erscheinung – das renommierte Designbüro Berret-Racoupeau hat für die Hanse 510 völlig neue Raum-Dimensionen mit spektakulärer Optik geschaffen. Auf der Austrian Boatshow – BOOT TULLN ist die Hanse 510 mit 16 Metern Länge die größte ausgestellte Segelyacht und das diesjährige Highlight. „Easy Sailing and fast Cruising“ - Hanse Yachts bringt diese Eigenschaften auf den Punkt, jeder Bereich ist ein echter Wohlfühlraum mit vielen smarten und hochwertigen Optionen für ein exquisites Raumgefühl.

4x Europas Yacht des Jahres aus der Kategorie Family Cruiser

Die Kategorie Family Cruiser gilt seit jeher als die beliebteste Kategorie bei den Segelyachten. Auf der Austrian Boatshow – BOOT TULLN geben sich 4 Siegeryachten „Europas Yacht des Jahres“ aus den vergangenen Jahren ein Stelldichein. Besucher, die sich für ein Segelschiff in der Größenordnung von rund 45 Fuß interessieren, sind auf der Austrian Boatshow – BOOT TULLN bestens aufgehoben. Besucher finden hier definitiv den kompletten Marktüberblick.

Beneteau Oceanis 46 - Masteryachting

Die Oceanis 46.1 bietet eine einzigartige Mischung von Eleganz, Raum und Leistung. Ihr moderner Rumpf sorgt für ausgezeichnete Segeleigenschaften, sowie Volumen im Innenraum. Die Ausstattung ist raffiniert gestaltet, individuell anpassbar und garantiert leichte Navigation bei maximalem Komfort. Die Oceanis 46.1 lässt sich leicht navigieren, ist tolerant und schnell. Ihre Eigenschaften überzeugen selbst die anspruchsvollste Crew.

Jeanneau Sun Odyssey 440 – Trend Travel Yachting

Die Jeanneau Sun Odyssey 400 – ein Segelboot, das alle Anforderungen erfüllt - ist eine komfortable und sportliche Yacht mit einem Plus an Komfort und Ausstattungsdetails, die den Aufenthalt an Bord erleichtern. Wie bei Jeanneau üblich, ist die Sun Odyssey 440 eine Fahrtenyacht, die für das Hochseesegeln konzipiert wurde. Widerstandsfähigkeit, Stabilität und das sichere Cockpit machen es zu einem zuverlässigen Begleiter für große Überfahrten.

Bavaria C42 – Yachten Meltl

Mehr Volumen und mehr Performance - die Bavaria C42 ist die konsequente Weiterentwicklung der Bavaria Cruising-Linie, aber mit eigenen Charakter. Eine moderne innovative Rumpfform garantiert beste Segeleigenschaften und ein ungewöhnlich großes Platzangebot unter Deck. Clevere Detaillösungen an und unter Deck wurden bei der Bavaria C42 weiter verfeinert und kombiniert die neuesten Innovationen im Yachtbau.

Hanse 460 - Hanse Deutschland Vertriebs GmbH & Co. KG

Radikal, innovativ, agil und komfortabel. Die erstmalig von den französischen Yachtdesignern Berret-Racoupeau konzipierte Yacht vereint maximale Innovation und traditionelle Hanse-Werte, wie Easy Sailing und Fast Cruising, in einem konsequent modern-sportlichen Look. Das Ergebnis: eine 46-Fuß-Yacht, die Skippern pures Adrenalin verspricht und Familien ein individuelles, stilvolles Zuhause auf See.

Dufour 470 – Boote Kamper

Die Dufour 470 steht für steht für „instinktives Segeln“, die Französin ist dabei viel mehr als ein Segelboot. Die 47-Fuß-Segelyacht ist sowohl wunderschön gestaltet als auch leistungsstark. Der Dufour 470 vereint die DNA der Werft mit innovativen Eigenschaften. Seine Modernität, seine Schlichtheit und seine Eleganz machen sie schon jetzt zu einem neuen „Klassiker“.

Daysailer und Sportboote – umfangreich und attraktiv!

Daysailer und Sportboote haben sich vor allem auf den Seen und küstennahen Gewässern zu einem allseits beliebten Segment entwickelt, diesem Trend wird die Austrian Boatshow – BOOT TULLN einmal mehr gerecht.

Sunbeam Yachten – Qualitätsbootsbau aus Österreich

Die österreichische Segelbootwerft Sunbeam Yachts präsentiert erstmals das Flaggschiff und Aushängeschild der Werft – die Sunbeam 32.1, die mit ihrer polarisierenden Optik Maßstäbe setzen wird. Die Sunbeam 32.1 ist ein Segelboot, das sich keinem bisher vorhandenen Segment zuordnen lässt und das Thema Wassersport neu interpretiert. Sunbeam Yachts hat aus den geänderten Bedürfnissen der Gesellschaft eine neue Zielgruppe definiert und ein Boot genau für diese Zielgruppe entworfen: „modern, stylish und am Puls der Zeit“. Die neue Sunbeam 32.1 ist der Evolution bei den Segelbooten einen Schritt voraus.

A-Yachts – der Daysailer mit umwerfender Optik

A-Yachts präsentiert eine neue Kategorie von Segelbooten, die den Trend für Daysailer setzen. Sowohl dem gemütlichen Entspannungssegler, der auf einem luxuriösen Boot mit allem Komfort ausfährt, als auch dem sportlichen Segler, der mit hoher Geschwindigkeit und mit perfekter Ausstattung an einer Regatta teilnehmen möchte, bietet A-Yachts mit der A27 das perfekte Schiff.

Saffier Yachts – Siegerin sämtlicher Preise – Yachtagentur Haslinger

Die holländische Werft Saffier, die für Ihre Daysailer in den vergangenen Jahren fast alle Preise gewonnen hat, ist mit der Saffier 27SE und der nagelneuen Saffier 24 auf der Austrian Boatshow – BOOT TULLN vertreten. Die Saffier 27 wurde von der Presse als der perfekte Daysailer bei den Tests bezeichnet. Geschwindigkeit, Performance und spektakuläre Linien sind die Eigenschaften der Saffier SE27 Leisure. Zusätzlich wird die Saffier 24 präsentiert, ein Boot, das für das ultimative Segelerlebnis steht, sei es beim Familienausflug oder bei einer Regatta.

Bente 28 – Yachten Meltl

Egal ob Skipper oder Mitsegler, ob Anfänger oder Fortgeschrittener, ob jung oder alt, ob hart am Wind segelnd oder in der Sonne dahintreibend: Auf der Bente 28 kann sich jeder rundum wohlfühlen und das Flair einer modernen Fahrtenyacht genießen. So ist die Bente 28 nicht nur eine elegante Yacht in der Dimension eines Kleinkreuzers, sie erfüllt die Ansprüche all derer, die sich an Bord befinden. Mit vielen durchdachten Detaillösungen auf und unter Deck grenzt sie sich klar von jedem anderen Schiff dieser Klasse ab.

Domani S32 – Boote Mittendorfer

Domani S32 - Die sportliche Yacht für ein exklusives Segelerlebnis. Domani steht für eine einmalige Kombination aus Luxusdesign, verblüffenden Segelleistungen und Yachting Lifestyle. Dieser Daysailer ist kompakt, komfortabel, schnell und strahlt zeitlose Eleganz aus. Kurz gesagt: Alles, was man für eine unvergessliche Zeit auf dem Wasser erwartet.

Rustler – Klassische Schönheit – Handelsvertretung Thomas Kohler

Die Rustler 24 ist eine perfekte Verbindung aus Eleganz, Performance und einfacher Handhabung, gefertigt auf höchstem Handwerksniveau in Kombination mit modernen Materialien und Bedienungssystemen. Die Rustler 24 besticht durch hervorragende Segeleigenschaften auf allen Kursen und läßt sich sowohl alleine als auch mit Familie und Freunden gut segeln und vermittelt dabei das Gefühl mit einer wirklichen Yacht unterwegs zu sein.

Kleinkreuzersegment – eine traditonelle Stärke der Boot Tulln

Mit Phobos Yachts (Maletschek Nautics) und Viko Yachts (Viko Yachts Austria) ist das Kleinkreuzersegment gewohnt sehr breit und umfangreich auf der Boot Tulln vertreten.

Sportsegelboote – umfangreich wie nie zuvor!

Die Trinity21, ein Sportsegelboot der Extraklasse feiert Weltpremiere. Die RS 21 ist ebenfalls das erste Mal zu Gast auf der Austrian Boatshow – BOOT TULLN, ein hochmodernes, offenes Kielboot und eines der beliebtesten Sportboote am Markt. Die beliebten First Segelboote (ehemals Seascape) von Beneteau sind bereits Stammgäste in Tulln.

Jollensegeln - die unmittelbarste Form des Segelns!

Jollen erfreuen sich seit jeher großer Beliebtheit bei Segelenthusiasten – regattatauglich, leicht im Handling, einfach in der Pflege garantieren sie eine Menge Spaß und sind für die verschiedensten Könnerstufen verfügbar. Mit der ILCA (vormals Laser), Devoti D-Zero, RS Areo ist der komplette Markt für Einhandjollen vertreten. Für die sportliche Zielgruppe ist der foilende Skeeta das Highlight. Die Jollen von Yxylon sind bereits traditionelle Starter auf der Austrian Boatshow – BOOT TULLN 2023 – erstmals wird die Segeljolle Lis 6.0 ausgestellt.

