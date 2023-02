Osterferienprogramm im „Museum Niederösterreich“ in St. Pölten

Familienführungen, Kreativstationen, Museumsakademie und Post von Poldi

St. Pölten (OTS) - Von 1. bis 7. April gibt es von 13 bis 17 Uhr täglich wechselnde Kreativ- und Experimentierstationen. Lustige Hasengläser, kunterbunte Eieranhänger, Vögel aus Naturmaterialien, Hasen, Küken im Ei, österliche Schatzdosen und Eierbecher werden gebastelt und Experimente mit Wasser stehen auf dem Programm. Von 1. bis 10. April, täglich um 14 Uhr, stellen Familienführungen abwechselnd das „Haus der Geschichte“ und das „Haus für Natur“ im Kulturbezirk in St. Pölten vor. Am Montag, 3. April, ist das Museum Niederösterreich zusätzlich geöffnet. Für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre ist der Eintritt im Rahmen der Osterferienaktion kostenlos. Am Dienstag, 4. April, um 14 Uhr ist wie jede Woche „tierischer“ Dienstag. Nach einer Führung durch den Lebendtier-Bereich heißt es dann unter dem Motto „Check den Schreck“ Selfies machen mit den Insekten Stabschrecke, Gespenstschrecke oder wandelndem Blatt.

Ganz nach dem Motto „Heraus mit der Sprache“ widmet sich die Museumsakademie für Kinder von 4. bis 7. April jeweils von 10 bis 12 Uhr der neuen Sonderausstellung im „Haus für Natur“ und damit der Frage, wie Tiere und Pflanzen kommunizieren. Und auch zu Ostern gibt es wieder Post von Poldi. Wer bis 31. März an anmeldung @ museumnoe.at schreibt, bekommt um 15 Euro zwei Briefe von Poldi in den Osterferien mit einer Ostergeschichte, Bastelideen inklusive Bastelmaterial, Tipps und kleinen Geschenken. So wird es auch an den Tagen zuhause nicht langweilig.

Nähere Informationen unter 0664/60499-911, Mag. Florian Müller, E-Mail florian.mueller @ museumnoe.at, www.museumnoe.at

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Ing. Mag. Johannes Seiter

02742/9005-12174

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse