Doku-Soap-Mittwoch bei RTLZWEI: "Die Wollnys" und "Hollywood Matze" schmücken die Primetime (FOTO)

München (ots) - Das passiert diese Woche bei Familie Wollny: Das neue Feriendomizil der Großfamilie im schönen Ilica ist endlich fertiggestellt. Sie können einziehen! Doch die ausgelassene Ferienstimmung wird prompt von einer Nachricht von Loredana überboten: Die 18-Jährige ist schwanger. So überraschend die Nachricht kam, so schnell überwiegt auch die Freude. Familienoberhaupt Silvia erzählt, wie sie auf die Nachricht ihres Nesthäkchens reagiert hat. Das Leben der 18-jährigen Loredana wird sich in Zukunft deutlich verändern - nicht nur durch die Schwangerschaft. Denn eigentlich wollte sie im August die Ausbildung zur medizinischen Fachangestellten beginnen. Außerdem erzählt sie das erste Mal von ihrem Freund und dem Vater des Kindes. Wie sieht die Beziehung der beiden aus?

Loredana Wollny ist schwanger

Neues Gesicht: Hollywood Matze mit eigener Doku Soap

Am Mittwoch, 01. März, ab 20:15 Uhr bei RTLZWEI

Nach den neuen Geschichten der Großfamilie heißt RTLZWEI ein neues Gesicht bei sich Willkommen: Hollywood Matze ist da!

Matthias Schneider a.k.a. "Hollywood Matze" hat einen großen Traum: er möchte bei seiner ersten Bodybuilding Meisterschaft teilnehmen. Der unterhaltsame Bodybuilder mit großem Herzen nimmt seine Fans und alle, die es noch werden wollen, mit auf seine Reise. Für eine gute Platzierung muss er hart kämpfen. Denn erreicht er einen hohen Rang, qualifiziert er sich im nächsten Schritt für die deutsche Meisterschaft.

Matze erzählt von seiner schweren Kindheit und wie der Traum entstanden ist, den er nun eisern verfolgt. Seit er sich sein neues Leben aufgebaut hat, strahlt er von innen und seine gute Laune ist durch den Bildschirm hindurch ansteckend. Daran möchte er jetzt alle teilhaben lassen!

Der Mittwochabend bei RTLZWEI: "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" um 20:15 Uhr und danach "Hollywood Matze - Pumper mit Herz" um 21:15 Uhr.

"Die Wollnys" werden von Yellowstone Productions GmbH produziert, "Hollywood Matze" von Madame Zheng GmbH.

Über "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie"

Bei den Wollnys leben drei Generationen unter einem Dach ihren ganz persönlichen Traum von einer Großfamilie. Es wird geliebt und diskutiert, man ist nicht immer einer Meinung, aber versöhnt sich immer wieder. Vor allem für Familienoberhaupt Silvia Wollny ist das eine Herausforderung. Sie hält alles zusammen und ist und bleibt der Fels in der Brandung. Als Mutter und Oma ist sie ständig im Einsatz und durchlebt mit Harald, ihren Sprösslingen, deren Partnern sowie ihren Enkelkindern viele Höhen und Tiefen. Im Haus der Wollnys ist immer etwas los und die Belange der Familienmitglieder sind vielfältig. Klar, dass sich die vielen kleinen und großen Wollnys da umeinander kümmern! Denn nur mit Humor und Zusammenhalt meistert man die täglichen Herausforderungen des Lebens gemeinsam.

Über "Hollywood Matze - Pumper mit Herz"

Hollywood Matze hat einen großen Traum: Hollywood! Denn obwohl er diesen Namen trägt, war er noch nie dort. Außerdem möchte er an seiner allerersten Bodybuilding Meisterschaft teilnehmen. Die Personality Doku begleitet ihn dabei. Einen YouTube-Channel mit 165 Tausend Abonnenten hat er schon mal hinter sich.

