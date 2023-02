Junge Industrie: Julia Aichhorn neue Bundesvorsitzende

Wechsel an der Spitze bei der Jungen Industrie: Julia Aichhorn folgt Matthias Unger, der nach 3 Jahren Vorsitz altersbedingt übergibt.

Wien/Graz (OTS) -

Ende Februar wurde bei der JI-Bundesvorstandsklausur Julia Aichhorn einstimmig als neue Bundesvorsitzende gewählt. Die 36-jährige Geschäftsführerin der Dr. Aichhorn GmbH sowie der GIG Karasek GmbH ist seit über vier Jahren Vorsitzende der JI-Steiermark, wo sie insbesondere das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf bereits erfolgreich vorantreiben konnte. Das Amt wird sie mit Dominik Santner als Stellvertreter auch weiterhin fortführen.

„Beim Thema Kinderbetreuung sind wir in Österreich noch weit vom Ziel entfernt. Gerade Frauen sind mitunter aufgrund der mangelnden Betreuungsangebote überdurchschnittlich oft gezwungen in Teilzeit zu arbeiten. Das muss sich in Zeiten des Arbeitskräftemangels unbedingt ändern“, so Julia Aichhorn in ihrem Antritts-Statement.

Die Junge Industrie heißt Julia als neue Bundesvorsitzende herzlich willkommen! Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit. Dem bisherigen Vorsitzenden Matthias Unger danken wir vielmals für seinen unermüdlichen Einsatz als Vorsitzender der Organisation! Bis zum Ende der Funktionsperiode wird Matthias Unger gemeinsam mit Katharina Rhomberg-Shebl die Stellvertretung der Bundesvorsitzenden verantworten.

