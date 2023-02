Neue Verantwortliche für Lesermarkt & Marke

Wien (OTS) - Nach der Ankündigung über die neue Chefredaktion der „Presse“ Anfang Februar folgen Neuigkeiten aus dem Verlag.



„Die Presse" kann eine neue Führungskraft in ihren Reihen begrüßen. Luca Gatscher übernahm mit Februar die Leitung des Bereichs Lesermarkt & Marketing und ist damit neben der Akquise und Bindung von Abonnent:innen auch für den strategischen Ausbau des B2C-Geschäfts verantwortlich. Nach einer Station bei der VGN Medien Holding, wo er die Bereiche Abo und Marketing leitete, ist es für Gatscher eine Rückkehr in die Styria Media Group, in der er das Mediengeschäft bereits von 2015 bis 2018 in verschiedenen Stationen von der Pike auf gelernt hat.

Gatscher dazu: „Das Produktportfolio der „Presse” ist in den vergangenen Jahren konstant gewachsen. Das ist die perfekte Ausgangslage, um unsere Abo-Produkte, egal ob gedruckt oder digital entlang der Bedürfnisse und Nutzungssituationen unserer Abonnent:innen zu personalisieren. Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und bedanke mich für das entgegengebrachte Vertrauen!“

Die Verantwortung für den Markenauftritt der „Presse“ wandert in das Portfolio von Sarah Weishäupl. Bereits 2019 koordinierte sie den digitalen Auftritt der Marke im Zuge des Relaunchs, seit 2021 leitet sie die Abteilung „Digitales Produktmanagement“ und verantwortet damit bereits die Weiterentwicklung der digitalen Produkte. Weishäupl dazu: „Es ist kaum mehr möglich, eine genaue Grenze zu ziehen, wo in einem Medienunternehmen das Produkt aufhört, und der Markenauftritt anfängt. Ich freue mich sehr, dass ich das dafür notwendige Vertrauen von Geschäftsführung und Chefredaktion gewinnen konnte und nun in beiden Bereichen für „Die Presse“ tätig bin.“

Stefan Körner, Chief Operating Officer verantwortet als Mitglied der Geschäftsführung der „Presse" beide Bereiche und ist überzeugt, dass mit den neuen Verantwortlichkeiten wichtige Schritte in die Zukunft der „Presse“ gemacht werden: „Wir freuen uns Luca Gatscher für diese entscheidende Rolle gewonnen zu haben und mit ihm einen weiteren Experten für die Weiterentwicklung unseres Geschäfts, nicht nur im Digital-, sondern auch im Printbereich an Bord zu haben. Die Erweiterung des Portfolios von Sarah Weishäupl stellt die konsequente Fortsetzung ihrer Arbeit der letzten Jahre dar, in der sie sich als Schnittstelle zwischen allen Bereichen im Unternehmen ausgezeichnet hat.“

Florian Asamer, Chefredakteur der „Presse“ dazu: „Je vielfältiger unsere journalistischen Angebote für unsere Leserinnen und Leser werden, desto wichtiger ist ein enges Zusammenspiel zwischen allen Abteilungen im Verlag. Sarah Weishäupl und Stefan Körner haben mit dem Team des Produktmanagements einen entscheidenden Beitrag geleistet. Ich freue mich auf eine ebenso gute Zusammenarbeit mit Luca Gatscher.“

