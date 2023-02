Schüler:innen der HLTW13 Bergheidengasse sammelten mit Kultur- und Kulinarik-Event „Das Theaterhotel“ 20.000 Euro für die gute Sache

150 Schüler:innen umsorgten 800 Gäste im Hotel Savoyen

Erwin Steinhauer, Mercedes Echerer, Die Strottern & Velvet Elevator Orchester u.v.m. auf der Bühne

Erlös kommt Dorfbauprojekten und Erdbebenopfern zugute

Es waren viele begeisterte Gesichter, die "Das Theaterhotel", das schon traditionelle Charity-Event, gänzlich von den Schülerinnen und Schülern der HLTW 13 / Bergheidengasse organisiert, prägten: Die inzwischen bereits 14. Ausgabe des Events, am 25.2.2023, bestand aus einem Kultur-Brunch am Vormittag und einem Abendkonzert: „A Tribute to Otto Tausig“. Die Spendenerlöse, rund 20.000 Euro, kommen über den Kooperationspartner Entwicklungshilfeklub Dorfbauprojekten in Indien sowie Erdbebenopfern in der Türkei und Syrien zugute.

Kultur.Brunch moderiert von Mercedes Echerer

Für das kulinarische Programm waren die Kochtalente der Bergheidengasse, Schüler:innen der 4. und 5. Tourismusklassen, im Einsatz. Das eigens für diese Veranstaltung kreierte Menü interpretierte die Wiener Küche erfrischend modern mit internationalen Akzenten.

Mercedes Echerer, die das Theaterhotel schon seit vielen Jahren unterstützt, führte als Moderatorin charmant durch das Programm. Dabei brillierten abwechselnd mit unterhaltsamen Lesungen und musikalischen Highlights Erwin Steinhauer, Trio Lepschi, das Trio Neundlinger, Herrnstadt, Marnul, Agnes Palmisano, „Flöte und Operette“ sowie die Nachwuchs-Künstlerin und Flötistin Theresa Edlinger.

Der Abend unter dem Titel „A Tribute to Otto Tausig“ war dem Mitbegründer des Theaterhotels, dem 2011 verstorbenen Schauspieler und Menschenfreund Otto Tausig, gewidmet. Dabei brachten „Die Strottern“: das Duo Klemens Lendl und David Müller, gemeinsam mit dem 16-köpfigen Velvet Elevator Orchester das Publikum mit einem hochkarätigen Konzert zum Schwärmen.



