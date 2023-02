Kältepol Niederösterreichs ist Lilienfeld mit -14 Grad

Größtenteils trockene bis salznasse Fahrbahnen im Landesgebiet

St. Pölten (OTS) - Die Fahrbahnen der Landesstraßen B und L in Niederösterreich sind heute, Dienstag, größtenteils trocken bis vereinzelt salznass, in höheren Lagen im Wald-, Most- und Industrieviertel muss abschnittsweise mit gestreuten Schneefahrbahnen gerechnet werden. Die erforderlichen Streueinsätze sind überall im Gange. Die Temperaturen beliefen sich heute in der Früh auf zwischen -14 Grad in Lilienfeld und 0 Grad in Mödling, Mank, Amstetten, Krems, Persenbeug und Atzenbrugg.

