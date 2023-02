ARBÖ: Boots-Messe + „Masters of Dirt“ + Rückreisewelle + „Studien-Messe“ ergeben Staus am Wochenende

Wien (OTS) - Das kommende Wochenende wird durch 2 Messen, „Masters of Dirt“ und einer Rückreisewelle geprägt. Das wird laut ARBÖ zu Staus in Linz, Tulln und Wien sowie auf den Transitrouten im Westen führen.

Am kommenden Wochenende gehen die Frühlingsferien im Norden der Niederlande und die Winterferien in Teilen der slowakischen und der Tschechischen Republik zu Ende. Die ARBÖ-Experten erwarten eine weitere Rückreisewelle, die vor allem die Transitrouten und Ausfahrten aus den Skitälern in Westösterreich betreffen wird. Vom frühen Vormittag bis zum späten Nachmittag am Samstag sind Autofahrer, die in Tirol viel Geduld auf der Eiberg Straße (B173), der Fernpass-Strecke (B179), der Inntalautobahn (A12) im Großraum Kufstein, der Ötztal Straße (B186) und Zillertal Straße (B169) mitbringen, gut beraten. In Salzburg kann es am wahrscheinlichsten auf der Loferer Straße (B178), im Großraum Lofer und der Tauernautobahn (A10) vor den Tunnelbereichen zwischen Werfen und Golling in Richtung Steinpass bzw. Salzburg zu langen Verzögerungen kommen. In der Obersteiermark könnte die Ennstal Straße (B320) im Großraum Liezen zu einem Nadelöhr werden. „Blockabfertigung vor den Tunnelportalen des Grenztunnels Vils/Füssen und Lermoosertunnel auf der B179, dem Brettfalltunnel auf der B169 und den Tunnelportalen auf der A10 scheinen am Samstag zeitweise nicht unwahrscheinlich. So stark wie letztes Wochenende wir die Reisewelle aber nicht werden“, sind sich die ARBÖ-Verkehrsexperten sicher.

Zwtl: „Best3“ - 5 Tage Bildungsmesse in Wien

Von Donnerstag bis Sonntag, 02. bis 05. März 2023, gastiert die Best3, die laut eigenen Angaben größte Bildungsmesse Österreichs, in der Bundeshauptstadt. Rund 340 Austeller präsentieren in der Halle D der Stadthalle ein breit gefächertes Informationsangebot von A wie Abendschule bis Z wie Zoologie. Jeweils von 9 bis 18 Uhr (Donnerstag bis Samstag) und von 9 bis 17 Uhr am Sonntag können sich Interessierte bei freiem Eintritt informieren. Staus und längere Verzögerungen erwarten die ARBÖ-Verkehrsexperten durch die Abreise im Zuge des Abendverkehrs speziell auf der Hütteldorfer Straße, dem Neubaugürtel und den Straßen im Nibelungenviertel. Besucher, die mit dem eigenen Fahrzeug anreisen, sollten die generelle Kurzparkzone, die am Donnerstag und Freitag von 9 bis 22 Uhr gilt und die Parkzeit auf 2 Stunden begrenzt, beachten. Am Samstag und Sonntag gilt die Kurzparkzone mit Ausnahme der lokalen Beschränkungen auf der Hütteldorfer Straße und Märzstraße nicht. Die Anrainerparkplätze, die das Parken nur für Fahrzeugbesitzer mit dem Parkpickerl für den 15. Bezirk erlauben, sind auch an Sams-, Sonn- und Feiertagen in Kraft. „Als Stellplatzalternativen bieten sich die Märzparkgarage und die Stadthallengarage an. Oder Besucherinnen und Besucher wählen die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln wie der U6, den Straßenbahnlinien 6, 9, 18, 49 und der Buslinie 48A, so der der Rat der ARBÖ-Verkehrsexperten abschließend.

Zwtl.: „Masters of Dirt“ in Linz sorgt für Begeisterung und Stau

Am Samstag, 04.03.2023, feiert „Masters of Dirt“ den Auftakt zur seiner Österreich-Tournee mit 2 Shows in der TippsArena in Linz. Die 20-Jahr-Jubiläums-Show mit dem Titel „Elements 2023“ wird ab 14 Uhr und 20 Uhr tausende Fans in ihren Bann ziehen. Besucher, die mit dem eigenen Fahrzeug anreisen, sollten vor Show-Beginn und nach dem Ende der Veranstaltung auf der Rosseggerstraße und der Ziegeleistraße mit langen Verzögerungen rechnen. Auch das Finden eines Parkplatzes wird trotz Stadionparkplatz kein Kinderspiel. Frühzeitiges Anreisen mit dem eigenen Fahrzeug, oder ein Ausweichen auf die öffentlichen Verkehrsmittel wäre durchaus ratsam. Die Buslinien 17, 19, 19a, 45, 45a und 46 halten direkt bei der Haltestelle „Stadion“, die Straßenbahnlinie 27 bei der Haltestelle „Botanischer Garten“ in der Nähe der Halle.

Zwtl.: „Austria Boat Show – Boot Tulln“ lockt zigtausende in Messestadt

Interessierte an Booten und Wassersport sind am kommenden Wochenende am Messegelände in Tulln richtig. Von Donnerstag bis Sonntag, 02. bis 05.03.2022, bieten auf der „Austria-Boat Show - Boot Tulln“ rund 360 Austeller alles Wissenswertes rund um die Themen Funsport, Kajaks, Kanus, Motorboote, Motoryachten, Segelyachten und Tauchsport. Den rund 50.000 Besuchern stehen die Messehallen jeweils von 10 bis 18 Uhr offen. Vor allem am Samstag und Sonntag müssen Besucher laut ARBÖ-Verkehrsexperten rund um das Veranstaltungsgelände und auch auf der Stockerauer Schnellstraße (S5) im Bereich der Abfahrt Tulln zähen Verkehr und Verzögerungen in Kauf nehmen. Besucher, die mit der Bahn anreisen, können den kostenlosen Shuttle-Service von den Bahnhöfen Tulln und Tullnerfeld benutzen.





