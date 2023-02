Berufe mit Zukunft

Die Pädagogische Hochschule bildet Zukunft aus. Die Anmeldefristen laufen. Die Möglichkeiten sind vielfältig.

Wien (OTS) - Wer schon immer mit dem Gedanken gespielt hat, einen Beruf mit Zukunft haben zu wollen, kann sich auf der BeSt3, der größten Bildungsmesse Österreichs, ein Bild von der Vielfalt pädagogischer Berufe machen. Vom 2. Bis zum 5. März beraten kompetente Kolleg:innen rund ums Studium, beantworten Fragen und geben einen realistischen Einblick in die unterschiedlichen Berufsfelder, von der Elementarpädagogik bis hin zur Sekundarstufe und der Erwachsenenbildung. Wer sich ein Bild vor Ort machen möchte, kommt am besten gleich persönlich am Freitag den 10. März von 9-17 Uhr in der Grenzackerstraße 18 beim Tag der offenen Tür vorbei. „Die PH Wien öffnet ihre Hörsäle für alle, die sich einen Eindruck davon machen wollen, wie sich Studieren in unserem Haus anfühlt. Wer einen Beruf mit Zukunft haben möchte, ist bei uns genau richtig. Wir sind der Urban Diversity Education Campus im Herzen von Favoriten.“, betont Vizerektor Norbert Kraker.

Rückfragen & Kontakt:

MMag. Aga Trnka-Kwiecinski

Pädagogische Hochschule Wien

Grenzackerstrasse 18

1100 Wien

M +43-699-1833 9601

pressestelle @ phwien.ac.at

www.phwien.ac.at