Two Souls: Verkaufsstart für 26 Top-Eigentumswohnungen Nähe Alte Donau

Das Hofhaus ist eine absolute Besonderheit, ein charmantes Objekt, das an jener Stelle im Innenhof des nun von uns hochwertig entwickelten Stilaltbaus errichtet wurde, an der einst ein Pferdestall und in Folge eine Werkstatt stand. Eine gelungene, charmante Lösung im Sinne der Nachverdichtung Ing. Michael Schmidt | Geschäftsführer 3SI Immogroup

Two Souls bietet für die unterschiedlichsten Geschmäcker die perfekte Wohnung. Nicht nur was Präferenzen hinsichtlich Altbau oder Neubau, Regelgeschoß oder Dachgeschoß anbelangt, sondern auch Zimmeranzahl und Größe der Immobilie Gerhard Klein | Geschäftsführer 3SI Makler

Wien (OTS) - Mit Two Souls bringt die 3SI Immogroup nun ein spannendes Altbau-Projekt in Kagran auf den Markt, das in puncto Wohnungsvielfalt seinesgleichen sucht. 26 einzigartige, hochwertige Eigentumswohnungen Nähe Alte Donau, sowohl für Eigennutzer und als auch Anleger ideal geeignet, sind ab sofort im Verkauf. Die Fertigstellung ist für das 4. Quartal 2023 geplant.

Tradition und Moderne treffen in der Meißnergasse 2 in gekonnt stilvoller Umsetzung im 3SI-Immobilienprojekt Two Souls aufeinander: Der revitalisierte, über 120 Jahre alte Gründerzeitbau unweit der U1-Station „Kagraner Platz“ wurde die letzten Monate durch den Bauträger und Zinshausentwickler 3SI Immogroup hochwertig revitalisiert und aufgewertet, das Heiz- und Warmwassersystem an das Fernwärmenetz Wiens angeschlossen.

Eine Besonderheit des aktuellsten 3SI-Altbauprojekts im 22. Bezirk stellt neben der Nähe zu beliebten Naherholungsgebieten Wiens die breite Auswahl an Wohnungstypen dar. Two Souls verfügt über klassische Altbau-Objekte im Regelgeschoß, moderne Neubau-Objekte, teils Maisonette, im ausgebauten Dachgeschoß sowie ein einzigartiges „Hofhaus“, eine im Innenhof gelegene, separate Immobilie. „ Two Souls bietet für die unterschiedlichsten Geschmäcker die perfekte Wohnung. Nicht nur was Präferenzen hinsichtlich Altbau oder Neubau, Regelgeschoß oder Dachgeschoß anbelangt, sondern auch Zimmeranzahl und Größe der Immobilie “, sagt Gerhard Klein, Geschäftsführer der für den Vertrieb zuständigen 3SI Makler.

Die insgesamt 26 Einheiten besitzen zwischen 30 und 127 m2 Wohnfläche, aufgeteilt auf 1 bis 4 Zimmer. Für absoluten Wohnkomfort sorgen in allen Objekten Eichenparkett, modern ausgestattete Bäder, großflächige Fenster sowie eine energiesparende Niedrigtemperatur-Fußbodenheizung. Während das Regelgeschoß mit Raumhöhen bis zu 3 Metern, Stilaltbautüren und hofseitigen Freiflächen beeindruckt, punkten die Dachgeschoßwohnungen mit weitläufigen Dachterrassen, Klimaanlage und Smart-Home-Steuerung. Das sogenannte „Hofhaus“, ein eingeschoßiges, rund 55 m2 großes Objekt im ruhigen Innenhof, bezaubert mit großen Fensterfronten, einem Eigengarten, zwei Zimmern und einer Terrasse.

„ Das Hofhaus ist eine absolute Besonderheit, ein charmantes Objekt, das an jener Stelle im Innenhof des nun von uns hochwertig entwickelten Stilaltbaus errichtet wurde, an der einst ein Pferdestall und in Folge eine Werkstatt stand. Eine gelungene, charmante Lösung im Sinne der Nachverdichtung “, zeigt sich Michael Schmidt, Bauträger von Two Souls, begeistert.

Die Fertigstellung von Two Souls ist für das 4. Quartal 2023 geplant. Für Neubau- und Dachgeschoßobjekte gelten zusätzlich attraktive Anlegerpreise.



ECKDATEN

„Two Souls“

Meißnergasse 2, 1220 Wien

26 exklusive Eigentumswohnungen im revitalisierten Stilaltbau

Davon 6 traumhafte Dachgeschoßwohnungen im neu errichteten Dachgeschoß (teils Maisonette) sowie 1 Hofhaus im Innenhof

Top-Lage Nähe Alte Donau und Blumengärten Hirschstetten | revitalisierter Stilaltbau mit moderner Technik | hochwertige Ausstattung | attraktive Freiflächen (Balkone, Terrassen, Eigengärten) in den ruhigen Innenhof | Fernwärme | Niedrigenergie-Fußbodenheizung | Anlegerpreise im Neubau und Dachgeschoß

1- bis 4-Zimmerwohnungen

Wohnflächen: 30 m2 – 127 m2

Kaufpreis: EUR 165.000,- bis EUR 990.000,-

Attraktive Anlegerpreise für Neubau- und Dachgeschoß-Objekte

Weitere Informationen: www.two-souls.at

Verkauf: 3SI Makler

Eigentümer: 3SI Immogroup

ÜBER DIE 3SI IMMOGROUP

Die 3SI Immogroup ist ein seit drei Generationen bestehendes Wiener Familienunternehmen, das sich auf die Revitalisierung und Entwicklung von Zinshäusern sowie den hochwertigen Ausbau von Dachböden spezialisiert hat. Neben der Sanierung historischer Bausubstanz trägt die 3SI Immogroup als Bauträger seit Jahren auch aktiv zu nachhaltiger Wohnraumschaffung im Neubausegment bei.

Das Familienunternehmen mit Sitz in der Tegetthoffstraße 7 zwischen Oper und Albertina hält aktuell über 120 Zinshäuser mit einer Gesamtfläche von mehr als 120.000 Quadratmetern in seinem Bestand. Mit über fünfzig MitarbeiterInnen und jährlichen Investitionen im dreistelligen Millionenbereich zählt die 3SI Immogroup zu den führenden Projektentwicklern in Wien und Graz.

Rückfragen & Kontakt:

Markus Sedlacek, M.A.

AD Consult GmbH

+43 664 1991629

markus.sedlacek @ adconsult.at

Singerstraße 8 / Top 6, 1010 Wien

www.adconsult.at